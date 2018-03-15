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Авто на "еврономерах": власти Украины нашли решение проблемы

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В Раде придумали решение проблемы с авто на
В Раде придумали решение проблемы с авто на "евробляхах" / Фото из свободных источников

Для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации в Украине будут использовать молдавский опыт.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "5 канала".

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"В среду, 21 марта, у нас, членов Комитета, состоится встреча с активистами. Они имели возможность ознакомиться с тем вариантом решения вопроса, которые я им предложила раз – я отдала на руки закон, который действует в Молдове и который предоставил возможность республике Молдова решить эту проблему ", – подчеркнула она.

Также чиновница рассказала, какие именно правила растаможивания авто на иностранных номерах действуют в соседней стране.

"Там ключевые ставки таковы: для того, чтобы иметь возможность уплатить таможенные платежи и растаможить, нужно заплатить акциз в размере 30% от действующей ставки акциза. И потом наступает вся ответственность и новые возможности для всех правоохранительных органов, которые будут контролировать, и самое главное – для таможенных органов, которые будут контролировать дальнейший ввоз таких автомобилей. То есть решить вопрос с тем количеством (евроблях – "24"), что есть, но в дальнейшем – исключить такое использование Таможенного кодекса именно с такой целью для граждан Украины ", – подытожила Южанина.

Напомним, ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Народный фронт" Вадим Сидорчук заявил, что владельцы авто с иностранной регистрацией не идут на компромисс с украинской властью, несмотря на то, что им была предложена "амнистия".

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Молдова пошлина Транспорт Иностранные номера
Источник: 24 Канал
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