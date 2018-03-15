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Авто на "єврономерах": влада України знайшла вирішення проблеми

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У Раді придумали вирішення проблеми з авто на
У Раді придумали вирішення проблеми з авто на "євробляхах" / Фото з відкритих джерел

Для вирішення проблеми автомобілів на європейській реєстрації в Україні будуть використовувати молдавський досвід.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "5 каналу".

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"У середу, 21 березня, у нас, членів Комітету, відбудеться зустріч з активістами. Вони мали змогу ознайомитися з тим варіантом розв'язання питання, які я їм запропонувала востаннє – я віддала на руки закон, який діє в Молдові і який надав можливість республіці Молдова розв'язати цю проблему", – наголосила вона.

Також чиновниця розповіла, які саме правила розмитнення авто на іноземних номерах діють у сусідній країні.

"Там ключові ставки такі: для того, щоби мати можливість сплатити митні платежі і розмитнити, треба сплатити акциз у розмірі 30% від діючої ставки акцизу. І потім наступає вся відповідальність і нові можливості для всіх правоохоронних органів, які контролюватимуть, і найголовніше – для митних органів, які контролюватимуть подальший ввіз таких автомобілів. Тобто розв'язати питання з тією кількістю (євроблях – "24"), що є, але у подальшому – унеможливити таке використання Митного кодексу саме з такою метою для громадян України", – підсумувала Южаніна.

Нагадаємо, раніше член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Народний фронт" Вадим Сидорчук заявив, що власники авто з іноземною реєстрацією не йдуть на компроміс з українською владою, незважаючи на те, що їм була запропонована "амністія".

Теги: Новини України Новини політики Іноземні номери Транспорт мито Молдова Законодавство
Джерело: 24 Канал
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