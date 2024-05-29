В среду, 29 мая, в полиции Винницкой области заявили, что в селе Писаревке столкнулись автобус и грузовик. На место оперативно прибыла следственная группа для того, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
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ДТП в Винницкой области
По словам правоохранителей, автобус осуществлял нерегулярные перевозки и в результате столкновения с грузовиком – перевернулся. 11 пассажиров транспортного средства были травмированы.
В Писаревке произошло столкновение автобуса, который осуществляет нерегулярные перевозки и грузовика. В результате ДТП автобус перевернулся. Известно об 11 пассажирах, которые пострадали,
– пишут в полиции региона.
В то же время правоохранители опубликовали кадры, которые подтверждают дорожно-транспортное происшествие. На них видно, в частности, кареты скорой помощи, приехавшие к пострадавшим.
О других авариях
- На днях недалеко от поселка Стрижавка Винницкого района 32-летний водитель автомобиля Nissan при выезде на автодорогу М-30 не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Renault. 44-летнего водителя Renault госпитализировали. Оба водителя были трезвыми, по версии следствия.
- В тот же день, 28 мая, произошла авария в Казатине Хмельницкого района. По предварительной информации, 49-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с задней частью автомобиля Renault, который двигался впереди в попутном направлении. Руководителя авто Volkswagen госпитализировали, он был в нетрезвом состоянии.
- Незадолго до этого, 26 мая ночью, 18-летний водитель мотоцикла Geon JNS-300 не справился с управлением и на транспортном средстве упал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия житель Винницкого района скончался на месте происшествия.
- Кроме того, в ночь на 29 мая в польском городе Гданьске 16-летний украинец погиб вместе со своим 17-летним пассажиром в ДТП. Ребята, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево. Местная полиция намеревалась проверить документы у водителя автомобиля, но тот решил бежать.
- А вот Турции в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус, который двигался по маршруту Диярбакыр – Стамбул. Из-за дождливой погоды он врезался в три других автомобиля, следовавших по трассе. Среди погибших или пострадавших украинцев нет.