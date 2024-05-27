Автобус следовал по маршруту Диярбакыр – Стамбул. Он столкнулся на шоссе в районе города Енице в провинции Мерсин с 2 легковыми автомобилями и 1 грузовиком.

Смотрите также BMW влетел в дерево и сразу загорелся: в Варшаве погибли в ДТП два украинца и белорус

В результате аварии погибли 10 человек

По разным данным, в ДТП пострадали от 39 до 40 человек, 9 из них – в тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая также уточнил, что погибли в аварии 10 граждан Турции.

Как отмечают турецкие СМИ, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Автобус перевернулся и разрушил стальные ограждения, а затем выехал на встречную полосу и врезался в автомобили.

"Мы ехали из Мерсина в Адану, погода была дождливая. Когда автобус врезался, он перевернулся на правую сторону, и упал на два транспортных средства, к сожалению, были и маленькие дети", – рассказал 41-летний свидетель аварии Мурат Шахин.

Прокуратура начала судебное расследование по аварии.

В Турции произошло смертельное ДТП / Фото NTV

Трагические случаи в мире: последние новости