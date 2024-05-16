Последствия взрыва ликвидировали примерно 100 пожарных. Сейчас немецкая полиция сообщила, что пока не может предоставить информации о причинах инцидента.
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Пожарные ликвидировали последствия взрыва до утра
Ночью 16 мая, примерно в 2:25 жители в Дюссельдорфе услышали взрыв.
В пожарной службе рассказали, что когда спасатели прибыли на место инцидента, они обнаружили полностью охваченный огнем киоск в многоквартирном доме. В огне уже был второй этаж и двери здания. Также горели несколько автомобилей. Ликвидация пожара продолжалась до утра.
Всего в результате инцидента 3 человека погибли, еще 16 получили ранения.
В сети показали последствия взрыва в Дюссельдорфе / Фото ANC Düsseldorf, dpa
Пожары в мире: последние новости
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