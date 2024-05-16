Наслідки вибуху ліквідовували приблизно 100 пожежників. Наразі німецька поліція повідомила, що поки не може надати інформації про причини інциденту.

Дивіться також Горять також хімікати: у Варшаві вогонь охопив торговельний комплекс на понад тисячу магазинів

Пожежники ліквідовували наслідки вибуху до ранку

Уночі 16 травня, приблизно о 2:25 жителі у Дюссельдорфі почули вибух.

У пожежній службі розповіли, що коли рятувальники прибули на місце інциденту, вони виявили повністю охоплений вогнем кіоск у багатоквартирному будинку. У вогні уже був другий поверх та двері будівлі. Також горіли декілька автомобілів. Ліквідація пожежі тривала до ранку.

Загалом унаслідок інциденту 3 особи загинуло, ще 16 отримали поранення.

У мережі показали наслідки вибуху у Дюссельдорфі / Фото ANC Düsseldorf, dpa

Пожежі у світі: останні новини