Наслідки вибуху ліквідовували приблизно 100 пожежників. Наразі німецька поліція повідомила, що поки не може надати інформації про причини інциденту.
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Пожежники ліквідовували наслідки вибуху до ранку
Уночі 16 травня, приблизно о 2:25 жителі у Дюссельдорфі почули вибух.
У пожежній службі розповіли, що коли рятувальники прибули на місце інциденту, вони виявили повністю охоплений вогнем кіоск у багатоквартирному будинку. У вогні уже був другий поверх та двері будівлі. Також горіли декілька автомобілів. Ліквідація пожежі тривала до ранку.
Загалом унаслідок інциденту 3 особи загинуло, ще 16 отримали поранення.
У мережі показали наслідки вибуху у Дюссельдорфі / Фото ANC Düsseldorf, dpa
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