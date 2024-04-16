Пожар начался около 08:30 по местному времени (в 09:30 по киевскому времени). Сейчас спасатели пытаются обуздать огонь, а также спасают ценное имущество и картины из здания биржи.

Смотрите также Небоскреб напоминал факел: в Бразилии вспыхнула 25-этажка – жуткое видео пожара

Масштабный пожар на бирже в центре Копенгагена

В столице Дании Копенгагене утром 16 апреля вспыхнул масштабный пожар в историческом здании Старой фондовой биржи. Огонь быстро начал распространяться, поэтому здание эвакуировали, а территорию рядом – оцепили. Также правоохранители перекрыли мост Книпельсбро в обе стороны.

В Копенгагене горит биржа: смотрите видео

Известно, что 400-летнее здание было на реставрации. Власти планировали восстановить оригинальный фасад здания.

Во время пожара со здания биржи упал огромный шпиль, который задел уличное освещение и сломал несколько фонарей. Также известно, что в результате пожара обвалилась часть крыши.

Часть здания обвалилась во время пожара: смотрите видео

Справка. Копенгагенская фондовая биржа – одно из старейших зданий Дании. Ее построили в 1625 году. Также эта биржа считается одной из старейших в мире. Сейчас в здании биржи размещался офис Датской торговой палаты.

Огонь охватил почти все здание, которое сейчас полностью окутана дымом. Местные жители изрядно напуганы и говорят, что никогда не видели столь масштабного пожара.

Пожар в Копенгагене / Фото из сети

Сейчас спасатели не только укрощают огонь, но и спасают вещи с биржи. Так, из здания выносят бесценные картины разных размеров. С согласия спасателей, все желающие также приобщаются к спасению вещей из охваченного огнем здания.

Масштабный пожар на старейшей бирже: смотрите видео

В Пенсильвании был пожар на боеприпасном заводе

В штате Пенсильвания на северо-востоке США произошел масштабный пожар на заводе по производству боеприпасов. Согласно открытым данным, по состоянию на февраль 2023 года на этом предприятии изготавливали оружие для Сил обороны Украины.

Возгорание произошло в здании термической обработки на Скрентонском армейском боеприпасном заводе. Сейчас пожар ликвидировали, о пострадавших или погибших не сообщали. Что стало причиной пожара – пока неизвестно.