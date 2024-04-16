Пожар на Скрентонском армейском боеприпасном заводе произошел около 15:20 (по местному времени). Его уже ликвидировали.

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Что известно о пожаре на Скрентонском боеприпасном заводе

Примерно в 15:20 15 апреля персонал службы экстренной помощи отреагировал на пожар в здании термической обработки на Скрентонском армейском боеприпасном заводе.

Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет, весь персонал разыскан. Причина пожара пока неизвестна. Сейчас мы оцениваем ущерб, чтобы определить возможные последствия для объектов или производства,

– заявили на предприятии.

Также отметили, что безопасность работников является их первоочередной заботой. Добавили, что ценят быструю реакцию экстренного персонала.

Пожар на заводе по производству боеприпасов / NEPA Fire Photography

The Atlas News пишет, что компания General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар удалось потушить. Очевидцы опубликовали фото и видео с места.

Пожар на заводе в Пенсильвании / LSOR

Что известно об этом заводе

Scranton Army Ammunition Plant (SCAAP) – это предприятие Объединенного боеприпасного командования (JMC) армии США, производящее крупнокалиберные металлические снаряды и минометы. Им руководит General Dynamics-Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS).

Сейчас завод производит:

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды,

105-миллиметровые патроны PGU-45/B с высокой осколочностью (HF),

120-миллиметровые минометные (M120/M121) снаряды,

учебные патроны M931 Full Range (FRTC),

M933 и M934 High Explosive (HE),

M930 и M983,

M929 белый фосфор (WP) дым,

5"/54 (5 дюймов) морской пушечный снаряд,

8-дюймовая (203 миллиметров) и 175-миллиметровая артиллерия.

Это один из 7 арсеналов, которые производят военное оружие для армии США. Всего в Соединенных Штатах 17 объектов JMC.

Интересно! В феврале 2023 года Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности распространил репортаж CNN, как на Скрентонском армейском военно-припасном заводе изготавливают оружие для Вооруженных Сил Украины.