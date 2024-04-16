Пожежа на Скрентонському армійському боєприпасному заводі сталася близько 15:20 (за місцевим часом). Її вже ліквідували.

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Що відомо про пожежу на Скрентонському боєприпасному заводі

Приблизно о 15:20 15 квітня персонал служби екстреної допомоги відреагував на пожежу в будівлі термічної обробки на Скрентонському армійському боєприпасному заводі.

Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає, весь персонал розшукано. Причина пожежі наразі невідома. Зараз ми оцінюємо збитки, щоб визначити можливі наслідки для об'єктів або виробництва,

– заявили на підприємстві.

Також наголосили, що безпека працівників є їхньою першочерговою турботою. Додали, що цінують швидку реакцію екстреного персоналу.

Пожежа на заводі з виробництва боєприпасів / NEPA Fire Photography

The Atlas News пише, що компанія General Dynamics підтвердила, що невелику пожежу вдалося загасити. Очевидці опублікували фото та відео з місця.

Пожежа на заводі в Пенсильванії / LSOR

Що відомо про цей завод

Scranton Army Ammunition Plant (SCAAP) — це підприємство Об'єднаного боєприпасного командування (JMC) армії США, що виробляє великокаліберні металеві снаряди та міномети. Ним керує General Dynamics-Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS).

Наразі завод виробляє:

155-міліметрові й 105-міліметрові артилерійські снаряди,

105-міліметрові патрони PGU-45/B з високою осколковістю (HF),

120-міліметрові мінометні (M120/M121) снаряди,

навчальні патрони M931 Full Range (FRTC),

M933 і M934 High Explosive (HE),

M930 і M983,

M929 білий фосфор (WP) дим,

5"/54 (5 дюймів) морський гарматний снаряд,

8-дюймова (203 міліметрів) і 175-міліметрів артилерія.

Це один з 7 арсеналів, які виробляють військову зброю для армії США. Усього у Сполучених Штатах 17 об'єктів JMC.

Цікаво! У лютому 2023 року Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поширив репортаж CNN, як на Скрентонському армійському військово-припасному заводі виготовляють зброю для Збройних Сил України.