Отмечается, что оба получили необходимую помощь и сейчас находятся в больнице. Обстоятельства инцидента расследуются.
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Детали аварии в аэропорту
В аэропорту города Миловице, что в центральной Чехии, около 10:30 по местному времени потерпел крушение малый самолет. По предварительной информации, небольшой самолет разбился в районе аэропорта во время посадки.
На борту воздушного судна находилось два человека. Они получили легкие ранения – спасатели оказали им помощь и доставили их в больницу в городе Нимбурк.
Мы приняли противопожарные меры. На первый взгляд, утечки рабочих жидкостей не было. Когда происшествие расследуют, нас попросят помочь в буксировке обломков,
– сказала представительница спасательной службы Вероника Шворцова Мокова.
В Миловице 20 мая упал малый самолет / HZS CENTRAL BOHEMIAN REGION
В чешской полиции сообщили, что помогли на месте происшествия, но расследование на себя возьмет государственный институт по расследованию причин авиакатастроф.
В Иране погиб президент
- Президент Ирана Ибрагим Раиси 19 мая попал в авиакатастрофу на северо-западе страны. Журналисты Associated Press рассказали, что Раиси находился в Азербайджане 19 мая утром, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.
- Впоследствии официальные источники подтвердили смерть президента страны. В частности, информационное агентство правительства Ирана написало, что Раиси "принял мученическую смерть", когда "выполнял свой долг перед народом Ирана". Менее чем через час вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение.
- Как пишет Институт изучения войны, смерть Раиси будет иметь серьёзные последствия. Тот считался одним из главных претендентов на преемника Хаменеи на посту верховного лидера. Однако ISW ожидает, что инцидент не изменит нынешнюю траекторию Ирана к более жесткой и консервативной политике.