В результате падения российского вертолета Ми-171 в провинции Восточный Азербайджан в Иране вчера, 19 мая, погибли президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир-Абдуллахиан и еще несколько иранских чиновников.

Таким образом Раиси пополнил список лидеров государств, которые погибали в авиакатастрофах. 24 Канал напоминает о трагических авиакатастрофах, в которых погибали президенты: речь пойдет о том, когда и при каких условиях они происходили.

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Хосе Феликс Эстигаррибия – президент Парагвая

Первым действующим мировым лидером, жизнь которого оборвала авиакатастрофа, стал президент Парагвая Хосе Феликс Эстигаррибия, который был избран на должность в июле 1939 года. В следующем году он вместе с женой посещал провинциальные районы страны. Это происходило на фоне расширения президентских полномочий и принятия новой Конституции после угрозы переворота в стране.

7 сентября 1940 года президентский самолет потерпел крушение возле городка Агапуэй. Все пассажиры, включая президента и его жену, погибли. Эстигаррибия посмертно получил звание маршала.

Рамон Магсайсай – президент Филиппин

В 1953 году на Филиппинах на президентских выборах торжествовал Рамон Магсайсай – в прошлом учитель, участник Второй мировой войны, губернатор государства после высадки США на острова и министр обороны страны. У политика была огромная благосклонность народа из-за борьбы с коррупцией и анонсированных реформ всех сфер жизни государства.

В течение 4 лет Магсайсай активно противодействовал распространению коммунизма в стране и придерживался проамериканского курса. 17 марта 1957 года президент погиб в авиакатастрофе в районе провинции Себу. Похороны президента через 5 дней посетили около 2 миллионов человек.

Именем Магсайсая названа премия, которую еще называют азиатским аналогом Нобелевской.



Рамон Магсайсай / Фото pinoyvote.net

Абдул Салам Ареф – президент Ирака

Второй президент Ирака Абдул Салам Ареф в свое время сделал себе блестящую политическую карьеру, которая началась с активного участия в свержении монархии в стране. В 1963 году, после устранения первого президента страны путем переворота, его место занял Ареф. В течение трех лет президент вел войну против курдов на севере страны, вел переговоры об объединении с Египтом, формально признал независимость Кувейта, но не границы страны (на которую Ирак напал позже).

13 апреля 1966 года Абдул Салам Ареф вылетел на вертолете из Басры в Багдад. С ним летели еще 2 вертолета, однако в Багдад президентский вертолет так и не долетел. Обломки нашли только на следующий день возле района Эль-Куна. Все, кто был на борту, – погибли.



Абдул Салам Ареф / Фото alabasianews.com

Рене Баррьентос – президент Боливии

Рене Баррьентос впервые стал президентом Боливии в 1964 году после переворота, в результате которого свергли правительство социальных реформистов. Второй раз президентом политик стал после выборов в августе 1967 года. До этого в течение 8 месяцев обязанности главы государства исполнял генерал Кандиа.

С президентством Баррьентоса связано немало неприятных событий, одно из которых – "резня в ночь святого Хуана" 24 июня 1967 года, когда солдаты открыли огонь по шахтерам и убили около 30 человек. Этот и другие прецеденты создали Баррьентосу образ диктатора. Поэтому он решил путешествовать по стране, чтобы восстановить доверие населения, в частности крестьян.

27 апреля 1969 года его самолет разбился возле города Арке, из-за чего президент погиб. До сих пор существуют версии, что его сбили, однако следствие пришло к выводу, что это все же был несчастный случай.

Хайме Рольдос Агилера – президент Эквадора

Хайме Рольдос Агилера в 1979 году победил на президентских выборах в Эквадоре, после чего взялся за реформы, направленные на улучшение жизни страны. Например, в первую очередь была установлена 40-часовая рабочая неделя, а минимальная зарплата увеличена вдвое. С момента своего избрания политик отстаивал всестороннее соблюдение прав человека.

В 1981 году Агилера продемонстрировал дипломатический талант, ведь тогда между Эквадором и Перу начался военный конфликт, который удалось разрешить.

24 мая того же года самолет президента разбился в горах Уайрапунга в провинции Лоха. Погибли президент Агилера с женой, министр обороны страны с женой, а также двое офицеров и еще 5 человек. Причины катастрофы до сих пор точно не выяснены. Поэтому среди сторонников теорий заговоров существует утверждение о том, что самолет сбили, поскольку план реформы нефтедобывающей отрасли страны ставил под угрозу интересы США.



Хайме Рольдос Агилера / Фото flickr.com

Самора Машел – президент Мазамбика

Самора Машел был активным участником борьбы за независимость Мозамбика от Португалии, а в ранние годы также боролся против расовой дискриминации.

Успеха в войне с Португалией в 1974 году Машел смог достичь при поддержке СССР и Китая, а также значительное влияние имел переворот в Португалии того же года. В 1975 году Машел стал первым президентом Мозамбика, исповедуя марксизм и ленинизм.

Однако не все жители страны были довольны такой моделью государственного управления и требовали демократии и многопартийности, что привело к гражданской войне. На фоне войны Машел отправился с визитом в Замбию и на обратном пути его самолет Ту-141 потерпел крушение в Драконовых горах в ЮАР. Тамошнее правительство обвинило в аварии советских пилотов, которые управляли самолетом. В конце концов следствие пришло к выводу, что ошибка экипажа привела к катастрофе. Кроме Самора Машела погибли еще 33 человека, среди которых высокопоставленные чиновники, дипломаты и 4 советских члена экипажа.



Самора Машел / Фото DefenseImagery.mil

Мохаммад Зия-уль-Хак – президент Пакистана

В марте 1977 года в Пакистане с многочисленными нарушениями состоялись парламентские выборы, в результате которых сформировалось правительство, не поддерживаемое населением. Поэтому уже в июле произошел переворот во главе с генералом Мохаммадом Зия-уль-Хаком – командующим штабом сухопутных войск, ветераном индо-пакистанской войны.

До 1985 года Зия-уль-Хак руководил страной в условиях военного положения, проводил процессы исламизации, возвращал физические наказания и религиозные налоги.

С началом советской интервенции в Афганистан и из-за исламской революции в Иране Пакистан стал основным союзником США в регионе, предоставляя свою территорию для тренировки бойцов, благодаря чему страна получала немалые средства от Вашингтона.

При невыясненных обстоятельствах самолет, на борту которого был Мохаммад Зия-уль-Хак, 17 августа 1988 года разбился в провинции Пенджаб.



Мохаммад Зия-уль-Хак во время визита в США / Фото Белого дома

Жювеналь Хабьяримана и Сиприен Нтарьямира – президенты Руанды и Бурунди

В 1973 году Жювеналь Хабьяримана возглавил военный переворот, в результате которого отстранил от власти своего предшественника и сам стал президентом Руанды. За более чем 20 лет его правления государственная пропаганда, в частности, создала условия для начала геноцида, который начался в стране с того, что на подлете к столице страны 6 апреля 1994 года из ПЗРК был сбит самолет Хабьяриманы. Он погиб. После этого в Руанде начались кровавые события, которые привели к гибели почти миллиона человек.

Также на борту того же самолета был Сиприен Нтарьямира – президент Бурунди, который вместе с руандским коллегой возвращался с конференции в Танзании. Он стал президентом за 2 месяца до аварии как компромиссное лицо на фоне гражданской войны, однако реализовать план межэтнического примирения ему не удалось.

Борис Трайковский – президент Северной Македонии

Второго президента Северной Македонии называли едва ли не лучшим другом его тогдашнего украинского визави Леонида Кучмы. Трайковский был избран на должность на фоне нестабильности на Балканах. Македония была едва ли не единственной страной, которая получила независимость без крови.

Однако после завершения войны в Косово, "Армия освобождения" – албанская вооруженная группировка – пыталась захватывать сербские населенные пункты на границе с Косово. Но когда контингент НАТО и ООН начали противодействовать этому, "Армия освобождения Косово" свернула свои действия.

Но имея оружие и боевой опыт, организация превратилась в "Армию национального освобождения" и в январе 2001 года начала бои в Северной Македонии, где значительную часть населения составляют албанцы, количество которых еще и возросло из-за сотен тысяч беженцев из Косово. Тогда Северная Македония оказалась на пороге войны, не имея оружия и авиации. Единственной страной мира, которая согласилась помочь, стала Украина.

Продажа оружия, а также дипломатические усилия Украины в Совбезе ООН помогли избежать кровавой войны в Северной Македонии. В знак своей благодарности Борис Трайковский в августе 2001 года прилетел в Киев на празднование 10-й годовщины нашей независимости.

26 февраля 2004 года Трайковский самолетом летел в Боснию и Герцеговину, но неподалеку Сараево его самолет потерпел крушение. Президент Северной Македонии погиб.



Борис Трайковский / Фото Министерства обороны США

Лех Качиньский – президент Польши

В 2005 году на президентских выборах в Польше победу одержал Лех Качиньский, а его брат Ярослав получил должность премьер-министра страны. Президент Польши был одним из немногих мировых лидеров, поддержавших в августе 2008 года Грузию, в которую вторглась Россия. Качиньский отмечал, что Москва создает опасность и для других стран, в частности для Украины и Польши.



Лех Качиньский / Канцелярия президента Польши

10 апреля 2010 года самолет с польскими чиновниками вылетел в российский Смоленск на чествование памяти жертв расстрела в Катыни. Самолет Ту-154 упал утром вблизи города, из-за чего погибли 96 человек, среди которых президент Польши с женой, ряд государственных и религиозных деятелей страны. После трагедии кроме Польши траурные дни объявили Грузия, Украина, Бразилия, Россия, Литва и на Мальдивы.



Место падения самолета под Смоленском / Фото PAP

Длительное расследование было завершено в апреле 2022 года. Тогда польские следователи опубликовали окончательные выводы о том, что причиной катастрофы стал взрыв в левом крыле самолета; остатки взрывчатки найдены на почти 200 обломках самолета. Среди версий фигурирует то, что накануне катастрофы этот самолет был на ремонте на российском заводе, и именно там могли подложить взрывчатку, которую активировали 10 апреля.