Трагедия произошла вечером в столице острова Пальма-де-Майорка. Известно по меньшей мере о четырех погибших людей, еще 16 – получили ранения.

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Поисковые работы продолжаются

Обвал произошел примерно в 20:30 в пляжном клубе "Медуза". Известно, что здание было двухэтажным и располагалось возле пляжа.

Сейчас на месте трагедии продолжаются поисковые работы. Спасатели надеются найти тех, кто все еще может быть заблокирован под обломками. Пострадавших, что удалось спасти, доставили в различные больницы Пальмы. Они получили испуг, травмы грудной клетки, черепно-мозговые и другие множественные травмы.

На месте также работают психологи, которые помогают пострадавшим.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования погибшим во время обвала.

Я внимательно слежу за последствиями ужасного обвала, который произошел на пляже Пальма,

- написал Санчес.

Из-за трагедии в городе объявили трехдневный траур.

Погибшие имели иностранное происхождение

Майорка является частью испанских Балеарских островов в Средиземном море. Относительно теплый климат острова круглый год и большое количество пляжей делают его популярным местом для туристов со всей Европы. В этом году там уже начался сезон, поэтому среди пострадавших много туристов.

Позже в El Mundo рассказали, что среди погибших в трагедии были двое граждан Германии, посетитель заведения из Сенегала и работница ресторана, что имела также сенегальское происхождение.

Журналистам удалось узнать, что сенегальца звали Абдулай Диоп, он работал в местном ночном клубе.

"После ужина он пошел в спортзал, остановился выпить в пляжном клубе "Медуза", где у него были знакомые. Диоп стал популярным на острове в декабре 2017 года, когда вместе с другом прыгнул в море, чтобы спасти мужчину, который не мог выбраться из воды в Плая де Пальма", – пишут в издании.

Вероятно, Диоп дружил с местным персоналом, в том числе с погибшей работницей.

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