Об этом сообщила член совета города Филиция Портер. Отмечается, что количество жертв еще может увеличиться.
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Нашли по меньшей мере одного погибшего
Сообщается, что тело одного погибшего нашли в Балтиморе в США, где обвалился мост Фрэнсиса Скотта Кея. Представитель береговой охраны США рассказал, что продолжаются поиски еще шести человек.
Среди них есть члены строительной бригады, которая ремонтировала мост, когда в него врезалось судно. Заметим, что ранее из реки Патапско уже достали двух человек. По словам представителя береговой охраны, одного из них госпитализировали в "очень серьезном состоянии".
Американский президент Джо Байден уже прокомментировал этот инцидент. Он рассказал, что имел разговор с губернатором штата Мэриленд и мэром Балтимора. В частности, на месте событий находится министр транспорта Питер Буттиджедж.
Я сказал им, что мы предоставим все федеральные ресурсы, которые им нужны для реакции на эту чрезвычайную ситуацию, я и имею в виду все федеральные ресурсы. Мы отстроим этот порт вместе,
– сообщил он.
Могло ли это быть спланированным актом
Как отметил американский лидер, пока все указывает на то, что событие является несчастным случаем. Персонал судна, которое врезалось в мост, успело сообщить Департамент транспорта Мэриленда о потере контроля над кораблем.
Джо Байден указал на то, что порт в Балтиморе является одним из крупнейших логистических хабов в стране, через него ежегодно проходит 850 тысяч судов.
"По моему намерению, федеральное правительство полностью оплатит восстановление моста, и я ожидаю, что Конгресс поддержит мою инициативу", – подчеркнул президент США.
Что этому предшествовало: коротко
- Около 01:30 по местному времени очевидец позвонил в службу 911 и сообщил об инциденте в районе моста "Фрэнсиса Скотта Ки", сокращенно "Ки-Бридж". Оказалось, что в мост врезалось "большое судно".
- Вследствие этого он рухнул в реку Патапско. Это объект является частью главной автомагистрали. Его длина составляет 3 километра и он является частью шоссе 695, огибающей Балтимор.
- Представитель городской пожарной охраны Балтимора говорил, что обвал моста в Балтиморе является "событием с большим количеством жертв". Местная полиция также подтверждала, что в реку упали люди.