Сейчас точное количество людей, оказавшихся под завалами в Папуа-Новой Гвинее, остается неизвестным. На местах уже работают спасательные службы, которые ищут и пытаются освободить людей из-под завалов.

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В Папуа-Новой Гвинее произошел масштабный оползень

Журналисты BBC рассказали, что оползень в Папуа-Новой Гвинее произошел около 03:00 по местному времени 24 мая. Природное бедствие охватило отдаленные села страны в высокогорье провинции Энга и разрушило более 100 домов. Эта провинция расположена на расстоянии более 600 километров по дороге от столицы страны Порт-Морсби.

Руководитель миссии Международной организации по миграции в Папуа-Новой Гвинее Серхан Актопрак заявил, что оползень обрушился на село Ямбали, которая расположена примерно в двух часах езды от столицы провинции Энга – Вабаг.



Место, где произошел оползень в Папуа-Новой Гвинее / Фото ABC

По словам Актопрака, пострадавшая территория занимает площадь трех – четырех футбольных полей и что в селе проживает 3 895 человек. Кроме того, некоторые дома в селе полностью разрушились в результате оползня.

Руководитель миссии Международной организации по миграции в Папуа-Новой Гвинее также отметил, что доступа к питьевой воде в пострадавшем районе нет, линии электропередач не работают. И селяне, вероятно, будут иметь проблемы с доступом к еде.

Губернатор Энга Питер Ипатас заявил агентству AFP, что это "беспрецедентное стихийное бедствие". В то же время Эндрю Рюинг, лидер общины, сказал агентству Reuters, что люди спали, когда произошел оползень.

По данным Рюинга, в результате этого бедствия количество погибших составляет около 300 человек. Житель села, которое пострадало в результате оползня, Нинга Роле также сказал, что, по его мнению, погибли сотни людей, а масштабы природного бедствия затрудняют спасение тех, кто выжил.

Последствия масштабного оползня в Папуа-Новой Гвинее / Фото AP и ABC

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что на место стихийного бедствия были направлены экстренные службы, чтобы начать работу по оказанию помощи, извлечению тел из-под завалов и восстановлению инфраструктуры.

Общество Красного Креста Папуа-Новой Гвинеи сообщило, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации, состоящая из официальных лиц из офиса губернатора провинции, полиции, сил обороны и местных неправительственных организаций, развернула свои шелтеры вблизи места стихийного бедствия.

По данным издания ABC оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположена большая золотая шахта. Оператор шахты из корпорации Barrick Gold сообщил, что масштабы ущерба еще оцениваются, а влияние на добычу – неизвестно.

Австралия готова прислать помощь Папуа-Новой Гвинее

Журналисты AP отметили, что в Австралии, ближайшая соседняя страна к Папуа-Новой Гвинеи и крупнейший поставщик иностранной помощи, заявили, что их правительство готово помочь в преодолении стихийного бедствия.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что выражает искренние соболезнования жителям Папуа-Новой Гвинеи из-за стихийного бедствия.

Потеря людей и разрушения являются сокрушительными. Как друзья и партнеры, Австралия готова содействовать помощи пострадавшим и восстановлении инфраструктуры и разрушенных домов,

– сказала Вонг.

В то же время гуманитарная организация Care Australia заявила, что хотя территория Папуа-Новой Гвинеи, где произошел оползень, не является густонаселенной, там обеспокоены, что "количество погибших может быть непропорционально высоким".