Авария произошла в ночь на 23 ноября, около 3:00 по местному времени. Накануне вечером ввтобус въехал в Болгарию через пограничный пункт пропуска "Капитан Андреево".
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Что известно о жертвах и пострадавших
По информации СМИ, всего в автобусе вместе с водителем находились 52 человека, 45 из них погибли (по другим данным – 53 человека и 46 погибших). Среди жертв – 12 несовершеннолетних. Спасти удалось 2 женщин и 5 мужчин. Их срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. У 6 пострадавших – ожоги лица и верхних дыхательных путей и рваные раны, еще у одного пациента – травма ноги.
Люди ехали из Северной Македонии
В пожарной службе подтвердили, что автобус имел македонскую регистрацию. Вероятнее всего, он направлялся в Стамбул. Предварительно известно, что погибшие были туристами из Северной Македонии.
Автобус врезался в ограждение
На место ДТП уже прибыл глава болгарского МВД. Продолжаются оперативно-следственные действия. Как рассказали в эфире болгарского телеканала NOVA, пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся. Это произошло вблизи села Боснек. СМИ пишут, что в результате столкновения двери транспорта были заблокированы, из-за этого люди не могли выбраться самостоятельно.
Северная Македония направит свои службы
Глава правительства Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования родным погибших. О трагедии ему сообщил его коллега, премьер-министр Болгарии Стефан Янев. По словам Заева, македонские министерства внутренних дел и здравоохранения уведомлены о ДТП и отправят свои бригады в помощь.
Сначала нужно подтвердить, откуда следовал автобус. Но вполне вероятно, что на нем ехали граждане Северной Македонии, ехали внутри, поскольку он имел такую регистрацию,
– отметил политик.
"Это ужас. Спасибо болгарским властям, которые делают все, чтобы спасти выживших. Будем очень благодарны за расследование этой трагедии", – добавил македонский премьер-министр.