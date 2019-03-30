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      Автобус лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого могут взорвать, - СНБО

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      В СНБО заявили, что автобус Белецкого могут подорвать
      В СНБО заявили, что автобус Белецкого могут подорвать / Фото из открытых источников

      Автобус, на котором ездит лидер организации "Национальный корпус" Андрей Билецкий, могут попытаться взорвать или сымитировать подрыв. Этим неизвестные будут пытаться спровоцировать хаос в Украине.

      Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире Newsone рассказал, что уже подал заявление в Службу безопасности Украины с информацией о вероятной попытке подрыва авто нардепа.

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      Есть проверенная информация, что существуют попытки совершить провокации и взорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывать ситуацию в стране,
      – заявил Кривонос.

      Однако, сейчас СНБО имеет информацию только о факте попытки подрыва. Пока неизвестно, где именно может произойти провокация и кто является ее организатором.

      "Главное сейчас – не допустить провокаций внутри страны. Потому что они могут дать ход общим обвинениям и расшатыванию ситуации", – подчеркнул он.

      СБУ уже начала проверку по заявлению Кривоноса. В частности, Белецкому предложили предоставить объяснение по поводу информации об имитации подрыва его автобуса. Сейчас силовики не могут связаться с лидеом "Нацкорпуса".

      Какие инциденты уже случались с Белецким?
      В Киеве неизвестные совершили нападение на общественную приемную внефракционного нардепа Андрея Билецкого. Произошло это 30 сентября примерно в 2 ночи в общественной приемной Билецкого в Оболонском районе Киева. Тогда неизвестные облили красной краской окно офиса, разбив его, забросили внутрь молоток. Возле приемной также была найдена пиротехника, которую нападавшие, вероятно, пытались использовать для поджога помещения.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Национальный корпус СНБО СБУ Андрей Белецкий
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