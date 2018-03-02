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Автобус наехал на спасательный вертолет в Берлине: фото

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Автобус наехал на спасательный вертолет в Берлине
Автобус наехал на спасательный вертолет в Берлине / Фото из открытых источников

В немецком Берлине в пятницу, 2 марта, столкнулись вертолет и автобус, в результате чего повреждена лопасть ротора вертолета.

Об этом сообщила полиция столицы Германии в Twitter.

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"В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21", – говорится в сообщении.

Авария произошла возле большой узловой транспортной станции, что привело к серьезным пробкам.

Автобус, который проезжал по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Поврежден и сам автобус.

К слову, в аэропорту немецкого Гамбурга совершил аварийную посадку один из крупнейших в мире транспортных самолетов Airbus Beluga. Авиасудно прибыло из британского Честера и в его экипаж входило 3 человека.

Теги: авиация
Источник: 24 Канал
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