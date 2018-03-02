Автобус наїхав на рятувальний вертоліт у Берліні: фото

У німецькому Берліні у п'ятницю, 2 березня, зіткнулися гелікоптер та автобус, внаслідок чого пошкоджено лопату ротора вертольота.

Про це повідомила поліція столиці Німеччини в Twitter.

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"У районі Зюдкройц пробка через те, що автобус транспортної компанії BVG наїхав на рятувальний вертоліт Christoph21", – йдеться у повідомленні.



Аварія сталася біля великої вузлової транспортної станції, що призвело до серйозних заторів.



Автобус, який проїжджав по дорозі, пошкодив лопаті ротора рятувального вертольота. Через це пошкодився і сам автобус.

До слова, в аеропорту німецького Гамбурга здійснив аварійну посадку один із найбільших у світі транспортних літаків Airbus Beluga. Авіасудно прибуло з британського Честера і до його екіпажу входило 3 людей.