Автобус наїхав на рятувальний вертоліт у Берліні: фото
У німецькому Берліні у п'ятницю, 2 березня, зіткнулися гелікоптер та автобус, внаслідок чого пошкоджено лопату ротора вертольота.
Про це повідомила поліція столиці Німеччини в Twitter.
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"У районі Зюдкройц пробка через те, що автобус транспортної компанії BVG наїхав на рятувальний вертоліт Christoph21", – йдеться у повідомленні.
Аварія сталася біля великої вузлової транспортної станції, що призвело до серйозних заторів.
Автобус, який проїжджав по дорозі, пошкодив лопаті ротора рятувального вертольота. Через це пошкодився і сам автобус.
До слова, в аеропорту німецького Гамбурга здійснив аварійну посадку один із найбільших у світі транспортних літаків Airbus Beluga. Авіасудно прибуло з британського Честера і до його екіпажу входило 3 людей.