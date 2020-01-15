Автобусных перевозчиков будут проверять по-новому: что известно

Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит новый принцип проверок автоперевозчиков.

Это решение было принято на заседании правительства 15 января, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины. Проверки будет проводить Укртрансбезпека.

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Что изменится?

Теперь в первую очередь будут проверять тех, у кого большое количество нарушений правил дорожного движения, нарушений режима труда и отдыха водителей и высокие риски из-за переоборудованного транспорта и тому подобного.

Чем больше нарушений будет допускать автобусный перевозчик, тем чаще будут его проверять. Среди критериев проверки: