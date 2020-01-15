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      Автобусных перевозчиков будут проверять по-новому: что известно

      26 Читати новину українською
      Правительство ввело другой подход к проверкам перевозчиков / mtu.gov.ua

      Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит новый принцип проверок автоперевозчиков.

      Это решение было принято на заседании правительства 15 января, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины. Проверки будет проводить Укртрансбезпека.

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      Что изменится?

      Теперь в первую очередь будут проверять тех, у кого большое количество нарушений правил дорожного движения, нарушений режима труда и отдыха водителей и высокие риски из-за переоборудованного транспорта и тому подобного.

      Чем больше нарушений будет допускать автобусный перевозчик, тем чаще будут его проверять. Среди критериев проверки:

      • Количество ДТП в течение последних трех лет, с участием перевозчика;
      • Нарушение режима труда и отдыха водителей;
      • Использование автобусов, которые не соответствуют требованиям безопасности перевозки пассажиров
      • Количество остановок автобусов в неустановленных местах;
      • Количество случаев непредоставления водителем автобуса помощи людям с инвалидностью во время их посадки в автобус.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Новости Украины Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Министерство транспорта Украины Транспорт
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