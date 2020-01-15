Автобусних перевізників перевірятимуть по-новому: що відомо

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує новий принцип перевірок автоперевізників.

Це рішення ухвалили під час засідання уряду 15 січня, повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури України. Перевірки буде проводити Укртрансбезпека.

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Що зміниться?

Тепер у першу чергу перевірятимуть тих, у кого велика кількість порушень правил дорожнього руху, порушення режиму праці та відпочинку водіїв і високі ризики через переобладнаний транспорт, тощо.

Чим більше порушень допускатиме автобусний перевізник, тим частіше будуть його перевіряти. Серед критеріїв перевірки: