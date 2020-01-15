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      Автобусних перевізників перевірятимуть по-новому: що відомо

      691 Читать новость на русском
      Уряд запровадив інший підхід до перевірок перевізників / mtu.gov.ua

      Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує новий принцип перевірок автоперевізників.

      Це рішення ухвалили під час засідання уряду 15 січня, повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури України. Перевірки буде проводити Укртрансбезпека.

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      Що зміниться?

      Тепер у першу чергу перевірятимуть тих, у кого велика кількість порушень правил дорожнього руху, порушення режиму праці та відпочинку водіїв і високі ризики через переобладнаний транспорт, тощо.

      Чим більше порушень допускатиме автобусний перевізник, тим частіше будуть його перевіряти. Серед критеріїв перевірки:

      • Кількість ДТП протягом останніх трьох років, за участю перевізника;
      • Порушення режиму праці та відпочинку водіїв;
      • Використання автобусів, які не відповідають вимогам щодо безпеки перевезення пасажирів;
      • Кількість зупинок автобусів у невстановлених місцях;
      • Кількість випадків ненадання водієм автобуса допомоги людям з інвалідністю під час їхньої посадки до автобуса.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство транспорту України Транспорт Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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