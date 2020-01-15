Автобусних перевізників перевірятимуть по-новому: що відомо
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує новий принцип перевірок автоперевізників.
Це рішення ухвалили під час засідання уряду 15 січня, повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури України. Перевірки буде проводити Укртрансбезпека.
Цікаво також: Легендарні автобуси Ikarus після 15-річної перерви почали випускати знову: відео, фото
Що зміниться?
Тепер у першу чергу перевірятимуть тих, у кого велика кількість порушень правил дорожнього руху, порушення режиму праці та відпочинку водіїв і високі ризики через переобладнаний транспорт, тощо.
Чим більше порушень допускатиме автобусний перевізник, тим частіше будуть його перевіряти. Серед критеріїв перевірки:
- Кількість ДТП протягом останніх трьох років, за участю перевізника;
- Порушення режиму праці та відпочинку водіїв;
- Використання автобусів, які не відповідають вимогам щодо безпеки перевезення пасажирів;
- Кількість зупинок автобусів у невстановлених місцях;
- Кількість випадків ненадання водієм автобуса допомоги людям з інвалідністю під час їхньої посадки до автобуса.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі