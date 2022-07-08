Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Подозрение получил Чуркин и его сообщник.

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"Большое украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец – гражданин россии Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку", – рассказали в ГБР.

Как действовал олигарх

Чуркин не хотел потерять находившиеся в залоге ресурсы автобусного завода. Для этого придумал преступную схему, чтобы блокировать аукцион по продаже залогового имущества украинским банком.

Впоследствии руководитель предприятия, который был в сговоре с россиянином, подал в полицию ложное заявление об уголовном преступлении представителями банка. Директор завода обвинил должностных лиц в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении. Поэтому правоохранители зарегистрировали уголовное производство и наложили арест на залоговое имущество.

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Что угрожает фигурантам дела

Чуркину и руководителю предприятия-должника сообщили о подозрении по статье о заведомо ложном уведомлении органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, в сочетании с обвинением лица в особо тяжком преступлении. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Что этому предшествовало

В начале июня 2022 года "Укрэксимбанк" выставил на аукцион долг Львовского автобусного завода, поскольку юридическое лицо заемщика признали банкротом. На торгах планировали получить около 76,5 миллиона гривен. Аукцион должен был пройти 5 июля.

Ранее, 4 мая, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за полномасштабной войны в Украине завод могут национализировать.

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