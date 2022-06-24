Подробности рассказал глава Минкульта Александр Ткаченко. Известно, что коллекцию представили в Музее истории Украины.

Важно Экснардепа Горбатова разоблачили на финансировании оккупантов и краже тысяч артефактов из Крыма

Что известно о самой большой в истории независимой Украины коллекции древностей

Ткаченко отметил, что большая коллекция содержит старинное оружие и предметы вооружения, украшения и детали одежды, керамическую, металлическую и стеклянную посуду. Если говорить подробнее, то правоохранители во время обысков у экснардепа изъяли:

античные накладки на погребальные саркофаги (первый век до нашей эры – второй век до нашей эры);

предметы трипольской культуры;

большое количество оружия периодов от времени бронзы до раннего железного возраста;

артефакты, присущие предметам пшеворской культуры (третий век до нашей эры – пятый век до нашей эры);

предметы, принадлежащие к "кругу выемчатых эмалей";

несколько скандинавских мечей пятого столетия;

бронзовая ошейная гривна и т.д.

Все они принадлежат к разным археологическим культурам и охватывают территорию всей Украины. В ходе обыска правоохранители изъяли 6066 предметов. Огромное количество, характер и возраст артефактов свидетельствуют о тысячелетней истории Украины и Европы.

Большое количество предметов уникально и имеет исключительное культурное, научное и художественное значение. Они не представлены ни в одном музее Украины. Среди изъятых предметов обнаружен византийский меч четвертого столетия. Один из изъятых предметов является старопечатной книгой и принадлежит к библиотечному фонду Украины,

– подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что, судя по количеству этих предметов, говорится о тысячах разрушенных древних могильников, незаконных раскопках и ограблениях. Обнаруженные уникальные предметы хранились в ужасающих условиях, а значительное количество из них находится в критическом состоянии и требует немедленной стабилизации с последующей реставрацией.

Минкульт показал самую "коллекцию" древностей в Украине / Фото Минкульта

Как правоохранители нашли древности

Все эти ценные вещи были обнаружены у бывшего нардепа Верховной Рады Валерия Горбатова. Сотрудники ДБР разоблачили его на финансировании донецких боевиков.

Сейчас Валерий Горбатов имеет прямое отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз". Предприятия работают на оккупированных территориях, поэтому платят там налоги. Соответственно, Горбатов финансирует незаконные вооруженные террористические группировки.

Сотрудники ДБР уже провели шесть обысков имущества Горбатова. В одном из его офисов в Киеве они обнаружили более 6 тысяч исторических и культурных ценностей. Часть коллекции прятали в предварительно подготовленных "тайных комнатах".

Что угрожает Горбатову и где он сейчас

Если вину Горбатова докажет суд, ему грозит заключение до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

По оперативным данным, сейчас бывший депутат находится на оккупированной территории. Он скрылся из Киева накануне полномасштабной российской агрессии.

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