Деталі розповів очільник Мінкульту Олександр Ткаченко. Відомо, що колекцію презентували у Музеї історії України.

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Що відомо про найбільшу в історії незалежної України колекцію старожитностей

Ткаченко зауважив, що велика колекція містить старовинну зброю та предмети озброєння, прикраси та деталі одягу, керамічний, металевий та скляний посуд. Якщо говорити детальніше, то правоохоронці під час обшуків в екснардепа вилучили:

античні накладки на поховальні саркофаги (перше століття до нашої ери – друге століття до нашої ери);

предмети трипільської культури;

велика кількість зброї періодів від доби бронзи до раннього залізного віку;

артефакти, притаманні предметам пшеворської культури (третє століття до нашої ери – п'яте століття до нашої ери);

предмети, що належать до "кола виїмчастих емалей";

кілька скандинавських мечей п'ятого століття;

бронзова нашийна гривня тощо.

Усі вони належать до різних археологічних культур та охоплюють територію усієї України. Під час обшуку правоохоронці вилучили 6066 предметів. Величезна кількість, характер та вік артефактів свідчать про тисячолітню історію України та Європи.

Велика кількість предметів є унікальними та має виняткове культурне, наукове та мистецьке значення. Вони не представлені в жодному музеї України. Серед вилучених предметів виявлено візантійський меч четвертого століття. Один з вилучених предметів є стародруком і належить до бібліотечного фонду України,

– наголосив Ткаченко.

Він додав, що, судячи з кількості цих предметів, мовиться про тисячі зруйнованих древніх могильників, незаконні розкопки та пограбування. Виявлені унікальні предмети зберігалися в жахливих умовах, а значна кількість з них перебуває в критичному стані та потребує негайної стабілізації з подальшою реставрацією.

Мінкульт показав найбільшу "колекцію" старожитностей в Україні / Фото Мінкульту

Як правоохоронці знайшли старожитності

Всі ці цінні речі виявили у колишнього нардепа Верховної Ради Валерія Горбатова. Працівники ДБР викрили його на фінансуванні донецьких бойовиків.

Зараз Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз". Підприємства працюють на окупованих територіях, а тому сплачують там податки. Відповідно Горбатов фінансує незаконні збройні терористичні угрупування.

Працівники ДБР вже провели шість обшуків майна Горбатова. В одному з його офісів у Києві, вони виявили понад 6 тисяч історичних та культурних цінностей. Частину колекції переховували в попередньо підготовлених "таємних кімнатах".

Що загрожує Горбатову та де він зараз

Якщо провину Горбатова доведе суд, то йому загрожує ув'язнення до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

За оперативними даними, зараз колишній депутат перебуває на окупованій території. Він втік з Києва напередодні повномасштабної російської агресії.

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