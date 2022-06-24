За даними слідства, Горбатов викрав близько 6 тисяч унікальних артефактів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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ДБР викрило колишнього нардепа на фінансуванні терористичних організацій та крадіжці понад 6 тисяч унікальних артефактів з АР Крим,

– мовиться в повідомленні.

Фінансування проросійських бойовиків

Працівники ДБР викрили на фінансуванні терористичної організації так званої ДНР колишнього народного депутата України Валерія Горбатова. Відомо, що він на початку 2000-тисячних років очолював Раду Міністрів Криму.

Зараз Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз". Підприємства працюють на окупованих територіях, а тому сплачують там податки. Відповідно Горбатов фінансує незаконні збройні терористичні угрупування.

Окрім того, колаборант має тісні зв'язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим. У зрадників є спільний бізнес.

Цікаво, що бізнес Горбатова зареєстрований не на нього, а на сина, племінника та інших довірених осіб.

Викрадення артефактів

Екснардеп на фінансуванні проросійських бойовиків не зупинився. Він ще вирішив привласнити культурну спадщину України. Вона, за попередньою інформацією, була викрадена з музеїв Криму та куплена в "чорних археологів".

Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України,

– зазначає директор ДБР Сухачов.

Працівники ДБР вже провели шість обшуків майна Горбатова. В одному з його офісів у Києві, вони виявили понад 6 тисяч історичних та культурних цінностей. Частину колекції переховували в попередньо підготовлених "таємних кімнатах".

Експерти Нацмузею історії України зазначили, що історичні артефакти належать до епох від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Під час обшуків співробітники ДБР знайшли: скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція Горбатова коштує декілька мільйонів доларів.

Обшуки ДБР в екснардепа: відео

Що загрожує Горбатову та де він зараз

Якщо провину Горбатова доведе суд, то йому загрожує ув'язнення до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

За оперативними даними, зараз колишній депутат перебуває на окупованій території. Він втік з Києва напередодні повномасштабної російської агресії.

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