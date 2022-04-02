Ответные эвакуационные рейсы ориентировочно в 00:35 2 апреля благополучно доехали до города. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Люди счастливо эвакуировались в Запорожье

Автобусы и частный транспорт из Бердянска и Мелитополя добрались Запорожье,

– написал Тимошенко.

Предварительно известно, что Бердянск и Мелитополь находятся во временной оккупации российских войск. Запорожье же полностью контролируют украинские власти.

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В частности, накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о 9 гумкоридорах. 3 них – из Бердянска и Мелитополя.

Кстати, Мариупольский городской совет заявил, что эвакуация мариупольцев из Бердянска в Запорожье начнется в 7 утра 2 апреля. Люди будут садиться в автобусы на Луначарском кольце. Отправляются автобусы по мере наполнения.