Людей привезут в Лубны, откуда они поездами отправятся на Запад. По желанию, их могут разместить в Полтаве.

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Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин заверил, что на границе области с Сумщиной ВСУ контролируют ситуацию.

Коридоры на Сумщине 12 марта:

Из Тростянца Сумской области в Полтаву.

Из города Лебедин Сумской области в Полтаву.

Из Конотопа в Полтаву.

Из поселка Большая Писаревка Сумской области в Полтаву.

Из поселка Краснополье в Полтаву.

Важно – Запасы оккупантов должны закончиться 18 марта: