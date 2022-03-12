Людей привезут в Лубны, откуда они поездами отправятся на Запад. По желанию, их могут разместить в Полтаве.
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Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин заверил, что на границе области с Сумщиной ВСУ контролируют ситуацию.
Коридоры на Сумщине 12 марта:
- Из Тростянца Сумской области в Полтаву.
- Из города Лебедин Сумской области в Полтаву.
- Из Конотопа в Полтаву.
- Из поселка Большая Писаревка Сумской области в Полтаву.
- Из поселка Краснополье в Полтаву.