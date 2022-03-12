Людей привезуть до Лубен, звідки вони потягами вони вирушать на Захід. За бажанням, їх можуть розмістити у Полтаві.
До теми Відкривають нові гуманітарні коридори: перелік маршрутів
Глава Полтавської Ода Дмитро Лунін запевнив, що на межі області з Сумщиною ЗСУ контролюють ситуацію.
Коридори на Сумщині 12 березня:
- З Тростянця Сумської області до Полтави.
- З міста Лебедин Сумської області до Полтави.
- З Конотопу до Полтави.
- Із селища Велика Писарівка Сумської області до Полтави.
- Із селища Краснопілля до Полтави.