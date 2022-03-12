Людей привезуть до Лубен, звідки вони потягами вони вирушать на Захід. За бажанням, їх можуть розмістити у Полтаві.

До теми Відкривають нові гуманітарні коридори: перелік маршрутів

Глава Полтавської Ода Дмитро Лунін запевнив, що на межі області з Сумщиною ЗСУ контролюють ситуацію.

Коридори на Сумщині 12 березня:

З Тростянця Сумської області до Полтави.

З міста Лебедин Сумської області до Полтави.

З Конотопу до Полтави.

Із селища Велика Писарівка Сумської області до Полтави.

Із селища Краснопілля до Полтави.

Важливо – Запаси окупантів мають закінчитися 18 березня: