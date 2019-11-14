Автоиндексация тарифов Укрзализныци ударит по аграриям

Автоматическая индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки крайне негативно повлияет на аграрную отрасль Украины.

Об этом заявил сегодня и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает Минпром.

В таком случае изменения тарифов железнодорожного госмонополиста становятся непрогнозируемыми для бизнеса, пояснил он.

"Мы прогнозируемости не видим. Более того, это не очень прозрачно. Привязка к индексу потребительских цен, который трудно прогнозировать, приводит к тому, что 30 сентября мы не можем знать, какой будет тариф на 3 октября – т.е. даже на таком коротком плече", – подчеркнул представитель УЗА.

Он уточнил, что 30-40% контрактов в этом секторе заключается на форвардных условиях. "

"Т.е. зерно может быть еще не посеяно, но уже продано. Поэтому очень важна прогнозируемость тарифов", – заявил представитель Украинской зерновой ассоциации.

При этом "УЗ" не успевает за темпами развития украинской аграрной отрасли.

"Укрзализныця" увеличила перевозки зерна до 36 млн т – но это не тот прирост, который удовлетворял бы аграрный рынок. Поскольку в этом году мы будем иметь рекордный экспорт зерна, 59-60 млн т по сравнению с предыдущим 52 млн т", – отметил С.Иващенко.