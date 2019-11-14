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      Автоиндексация тарифов Укрзализныци ударит по аграриям

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      Автоиндексация тарифов Укрзализныци ударит по аграриям
      Автоиндексация тарифов Укрзализныци ударит по аграриям / Иллюстративное фото

      Автоматическая индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки крайне негативно повлияет на аграрную отрасль Украины.

      Об этом заявил сегодня и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает Минпром.

      В таком случае изменения тарифов железнодорожного госмонополиста становятся непрогнозируемыми для бизнеса, пояснил он.

      "Мы прогнозируемости не видим. Более того, это не очень прозрачно. Привязка к индексу потребительских цен, который трудно прогнозировать, приводит к тому, что 30 сентября мы не можем знать, какой будет тариф на 3 октября – т.е. даже на таком коротком плече", – подчеркнул представитель УЗА.

      Он уточнил, что 30-40% контрактов в этом секторе заключается на форвардных условиях. "

      "Т.е. зерно может быть еще не посеяно, но уже продано. Поэтому очень важна прогнозируемость тарифов", – заявил представитель Украинской зерновой ассоциации.

      При этом "УЗ" не успевает за темпами развития украинской аграрной отрасли.

      "Укрзализныця" увеличила перевозки зерна до 36 млн т – но это не тот прирост, который удовлетворял бы аграрный рынок. Поскольку в этом году мы будем иметь рекордный экспорт зерна, 59-60 млн т по сравнению с предыдущим 52 млн т", – отметил С.Иващенко.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця
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