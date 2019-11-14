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      Автоіндексація тарифів Укрзалізниці вдарить по аграріям

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      Автоіндексація тарифів Укрзалізниці вдарить по аграріям
      Автоіндексація тарифів Укрзалізниці вдарить по аграріям / Ілюстративне фото

      Автоматична індексація тарифів на вантажні залізничні перевезення вкрай негативно вплине на аграрну галузь України.

      Про це заявив сьогодні виконувач обов'язків виконавчого директора Української зернової асоціації Сергій Іващенко, передає Мінпром.

      У такому разі зміни тарифів залізничного держмонополіста стають непрогнозованими для бізнесу, пояснив він.

      "Ми прогнозованості не бачимо. Більш того, це не дуже прозоро. Прив'язка до індексу споживчих цін, який важко прогнозувати, призводить до того, що 30 вересня ми не можемо знати, яким буде тариф на 3 жовтня – тобто навіть на такому короткому плечі", – підкреслив представник УЗА.

      Він уточнив, що 30-40% контрактів у цьому секторі полягає на форвардних умовах.

      "Тобто зерно може бути ще не посіяно, але вже продано. Тому дуже важлива прогнозованість тарифів", – заявив представник Української зернової асоціації.

      При цьому УЗ не встигає за темпами розвитку української аграрної галузі.

      "Укрзалізниця збільшила перевезення зерна до 36 мільйонів тонн – але це не той приріст, який задовольняв би аграрний ринок. Оскільки в цьому році ми будемо мати рекордний експорт зерна, 59-60 мільйонів тонн, у порівнянні з попереднім 52 мільйонів тонн", – зазначив Іващенко.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця
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