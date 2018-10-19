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      Автокефалия для Украины: благосклонный к Кремлю итальянский министр сделал резкое заявление

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      Вице-премьер Италии обвинил Украину в разжигании "религиозной войны"
      Вице-премьер Италии обвинил Украину в разжигании "религиозной войны" / Фото из открытых источников

      Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, известный своими высказываниями о необходимости отмены антироссийских санкций, прокомментировал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Итальянский политик заявил, что Украина разжигает "религиозную войну".

      Об этом сообщает КП.

      Читайте также: Россия и Италия подпишут ряд двусторонних документов: в Кремле рассказали детали

      В разжигании конфликта Сальвини обвинил украинскую власть во время своего визита в Москву.

      Мы (Евросоюз – 24 канал) за последние годы профинансировали Украину на 15 млрд евро. Теперь я с ужасом прочитал, что возможна религиозная война между Россией и Украиной. Когда светская власть пытается подчинить себе церковь, ничего хорошего не происходит,
      – сказал он.

      Вице-премьер Италии также отметил, что его удивляет молчание итальянской прессы об этой ситуации.

      Ранее Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически обновлять их каждые шесть месяцев.

      Напомним, по итогам переговоров в Москве президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предусмотрено подписание ряда двусторонних документов. Переговоры запланированы на 24 октября.

      Что такое Томос?
      Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.Об этом сообщает КП.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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