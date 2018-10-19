Россия и Италия подпишут ряд двусторонних документов: в Кремле рассказали детали

По итогам переговоров в Москве президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предусмотрено подписание ряда двусторонних документов. Переговоры запланированы на 24 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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В российском ведомстве отмечают, что премьер-министр Италии посетит Россию с официальным визитом.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-итальянского сотрудничества в различных областях, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Сирии и Ливии,

– говорится в сообщении.

Владимир Путин и Джузеппе Конте также встретятся с руководителями ведущих итальянских предприятий. После переговоров политики планируют подписать ряд двусторонних документов.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически обновлять их каждые шесть месяцев.