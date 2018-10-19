Автокефалия для Украины: Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константинопольский патриархат не прекратит евхаристического общения с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о полном разрыве взаимоотношений.

Об этом сообщается на сайте архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.

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В документе отмечается, что все православные верующие могут участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в приходах, которые подчиняются Константинополю.

Уведомляем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, которая находится в юрисдикции Вселенского патриархата, заключается в полном общении со всей Православной церковью. Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает упоминать его в порядке, установленном в диптихе,

– говорится в сообщении.

Экзархат Константинополя призвал всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться за единство Церкви.

Напомним, что 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

Что такое прекращение евхаристического общения?Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Кто такие экзархи?Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом является архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно за пределами страны, в которой расположен патриархат.

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