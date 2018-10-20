Автокефалия для Украины: США выразили свою позицию

Соединенные Штаты Америки поддерживают стремление украинской власти и народа к созданию Украинской православной автокефальной церкви, и надеются, что другие страны не будут вмешиваться в этот процесс.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает пресс-служба Госдепа.

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"Соединенные Штаты поддерживают свободу вероисповедания и права религиозных групп, в том числе православной общины Украины, свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства", – подчеркнул Помпео.

Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон "поддерживает право украинцев молиться так, как они хотят".

Толерантность, сдержанность и понимание являются ключевыми элементами обеспечения того, чтобы люди с разными религиозными взглядами могли жить и процветать в мире. Мы призываем церковь и правительство активно продвигать эти ценности в связи с переходом к созданию автокефальной украинской православной церкви,

– добавил он.

Также, госсекретарь отметил, что США уважают религиозный выбор украинцев и надеются, что его примут другие.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Российская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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