"Томос – не так трудно": у Варфоломея назвали самый сложный этап предоставления автокефалии УПЦ

Решение Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви было самым трудным в целом процессе. Получение Томоса является не таким сложным и станет завершением процесса ликвидации раскола в украинском православии.

Об этом заявил епископ Макариос Христопольский, помощник Вселенского патриарха Варфоломея, постоянный профессор Патриаршей академии Крита в интервью "Укринформ".

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Действительно, решение об автокефалии Украины принято. Это было самым сложным. Томос – второй шаг, и это не так трудно. Томос – это завершение данного решения, другими словами – "заверение". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время,

- отметил епископ.

По его словам, главной сложностью для Синода было преодоление раскола в украинском православии.

"Некоторые говорят о легализации раскола, однако на самом деле речь идет о решении проблемы раскола. Одно дело – решение проблемы раскола и совсем другое дело – легализация. Мы бы узаконили раскол, если бы сказали (патриарху УПЦ КП Филарету и (митрополиту УАПЦ) Макарию: "Идите в православную церковь, и мы признаем вас как патриархов и архиепископа". Но было не так. Вселенский патриархат совершил согласно канонам и церковному праву. Не по политическим мотивам, а со святой мудростью", - заявил Макариос.

Священнослужитель подчеркнул, что Константинополь смог объединить Украинскую автокефальную православную церковь и Киевский патриархат.

"Патриарху Варфоломею и Синоду удалось объединить две раскольнические группы, восстановить их в каноничности без запросов со стороны этих организаций относительно должностей и почестей", – добавил епископ.

Кроме того, помощник Варфоломея отметил, что Москва неоднократно пыталась решить эту проблему, но ее методы оказались неэффективными.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

Как пояснил сам Филарет, УПЦ КП объединиться с архиереями московского патриархата и с автокефальной церковью (УАПЦ), чтобы создать в Украине единую православную церковь.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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