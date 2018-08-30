10:51
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Автокефалия Украинской православной церкви: какие провокации готовит Россия

305 Читати новину українською
Тымчук рассказал о провокациях, которые готовит РФ в отношении Украины
Тымчук рассказал о провокациях, которые готовит РФ в отношении Украины / Фото из открытых источников

Российские спецслужбы готовят провокации в турецком Стамбуле во время визита туда делегации РПЦ с целью скомпрометировать Украину и сорвать предоставление Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте также: Единая УПЦ получит все лавры и храмы Московского патриархата в Украине, – Филарет

"По информации группы ИС, в ракурсе визита делегации РПЦ (во главе патриарха Кирилла или митрополита Илариона, как ранее сообщалось, на данный момент вопрос еще решается) на Фанар 31 августа для встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем по вопросу недопущения предоставления Томоса об автокефалии УПЦ, российскими спецслужбами (ФСБ РФ и СВР РФ) проводятся всевозможные провокации на территории Украины для формирования выгодной Москве информационной повестки накануне вышеуказанного визита, а также планируются деструктивные мероприятия непосредственно в самом Стамбуле", – написал политик.

По его словам, российская ФСБ инициировала и сформировала несколько групп так называемых "украинских паломников", которые должны прибыть в Стамбул и под координацией уже резидентуры СВР РФ в Турции провести провокации в отношении делегации РПЦ во время ее прибытия и пребывания на Фанаре, в том числе силового характера, под видом "патриотически и радикально настроенных граждан Украины с соответствующей атрибутикой".

В дальнейшем, согласно плану российских спецслужб, после задержания "украинских патриотов и радикалов" местными правоохранительными органами, они должны будут озвучить, в том числе и на камеру, что "прибыли в Турцию и осуществили провокации по заданию украинских спецслужб, а сам вопрос координировался непосредственно из АП Украины",
– отметил Тимчук.

Нардеп подчеркнул, что целью такого комплекса мероприятий спецслужб РФ является попытка дискредитировать украинскую власть перед Вселенским патриархом и мировым сообществом, в том числе и перед другими Поместными Церквами, а также сформировать дополнительную информационную картинку и усилить позиции делегации РПЦ перед встречей в контексте того, что " украинская власть и радикалы мало того что уже преследуют и запугивают представителей Московского патриархата на территории Украины, и уже цинично позволяют себе такие же действия и в Святая Святых"(имеется в виду Константинополь – "24").

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Турции ФСБ РПЦ Украина – Россия религия Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сегодня, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Imagine Dragons перепели на украинском: оригинальный кавер
сегодня, 10:40 Imagine Dragons перепели на украинском: оригинальный кавер
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Почему мужчинам нравятся женщины на каблуках: исследование
 24 июня 2017 , 01:04
В Полтаве осквернили мемориал в честь героев Майдана и АТО
 27 января 2015 , 00:50 1
Роналду показал, как фанаты роскошно встретили сборную Португалии
 11 июля 2016 , 19:08
Вызов Зозули и Федецкого в сборную – это не совсем последовательно со стороны Шевченко, – легенда "Динамо"
 10 ноября 2016 , 11:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук