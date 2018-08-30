Автокефалия Украинской православной церкви: какие провокации готовит Россия

Российские спецслужбы готовят провокации в турецком Стамбуле во время визита туда делегации РПЦ с целью скомпрометировать Украину и сорвать предоставление Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"По информации группы ИС, в ракурсе визита делегации РПЦ (во главе патриарха Кирилла или митрополита Илариона, как ранее сообщалось, на данный момент вопрос еще решается) на Фанар 31 августа для встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем по вопросу недопущения предоставления Томоса об автокефалии УПЦ, российскими спецслужбами (ФСБ РФ и СВР РФ) проводятся всевозможные провокации на территории Украины для формирования выгодной Москве информационной повестки накануне вышеуказанного визита, а также планируются деструктивные мероприятия непосредственно в самом Стамбуле", – написал политик.

По его словам, российская ФСБ инициировала и сформировала несколько групп так называемых "украинских паломников", которые должны прибыть в Стамбул и под координацией уже резидентуры СВР РФ в Турции провести провокации в отношении делегации РПЦ во время ее прибытия и пребывания на Фанаре, в том числе силового характера, под видом "патриотически и радикально настроенных граждан Украины с соответствующей атрибутикой".

В дальнейшем, согласно плану российских спецслужб, после задержания "украинских патриотов и радикалов" местными правоохранительными органами, они должны будут озвучить, в том числе и на камеру, что "прибыли в Турцию и осуществили провокации по заданию украинских спецслужб, а сам вопрос координировался непосредственно из АП Украины",

– отметил Тимчук.

Нардеп подчеркнул, что целью такого комплекса мероприятий спецслужб РФ является попытка дискредитировать украинскую власть перед Вселенским патриархом и мировым сообществом, в том числе и перед другими Поместными Церквами, а также сформировать дополнительную информационную картинку и усилить позиции делегации РПЦ перед встречей в контексте того, что " украинская власть и радикалы мало того что уже преследуют и запугивают представителей Московского патриархата на территории Украины, и уже цинично позволяют себе такие же действия и в Святая Святых"(имеется в виду Константинополь – "24").

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.