Автомат по почте: правоохранители разоблачили группировку поставщиков нелегального оружия

Полиция совместно со Службой безопасности Украины провели 50 обысков в семи областях. В результате правоохранители разоблачили поставщиков нелегального оружия, двоих человек задержали.

Правоохранители изъяли автоматы, пистолеты и несколько тысяч патронов.

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Сейчас стало известно, что оружие из-за границы просто переделывали в мастерских и гаражах, а продавали его через Интернет. В частности, автоматы, боеприпасы и взрывчатку клиентам доставляли по почте или с помощью экспресс-доставки.

За преступниками правоохранители следили в течение года. Следственные действия продолжаются до сих пор.

К слову, в Киеве правоохранители разоблачили группу людей, которые нелегально продавали огнестрельное оружие и боеприпасы, привезенные из АТО.