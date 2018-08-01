Автомат поштою: правоохоронці викрили угруповання постачальників нелегальної зброї
Поліція спільно зі Службою безпеки України провели 50 обшуків у семи областях. В результаті правоохоронці викрили постачальників нелегальною зброєю, двох осіб затримали.
Правоохоронці вилучили автомати, пістолети та кілька тисяч набоїв.
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Наразі стало відомо, що зброю з-за кордону переробляли просто в майстернях і гаражах, а продавали її через Інтернет. Зокрема, автомати, боєприпаси і вибухівку клієнтам доставляли поштою або за допомогою експрес-доставки.
За злочинцями правоохоронці стежили впродовж усього року. Слідчі дії досі тривають.
До слова, в Києві правоохоронці викрили групу людей, які нелегально продавали вогнепальну зброю та боєприпаси, привезені з АТО.
Джерело: 24 канал
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