Автомат поштою: правоохоронці викрили угруповання постачальників нелегальної зброї

Поліція спільно зі Службою безпеки України провели 50 обшуків у семи областях. В результаті правоохоронці викрили постачальників нелегальною зброєю, двох осіб затримали.

Правоохоронці вилучили автомати, пістолети та кілька тисяч набоїв.

Читайте також: Торговців нелегальною зброєю затримали у Києві

Наразі стало відомо, що зброю з-за кордону переробляли просто в майстернях і гаражах, а продавали її через Інтернет. Зокрема, автомати, боєприпаси і вибухівку клієнтам доставляли поштою або за допомогою експрес-доставки.

За злочинцями правоохоронці стежили впродовж усього року. Слідчі дії досі тривають.

До слова, в Києві правоохоронці викрили групу людей, які нелегально продавали вогнепальну зброю та боєприпаси, привезені з АТО.