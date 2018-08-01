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Автомат поштою: правоохоронці викрили угруповання постачальників нелегальної зброї

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Правоохоронці викрили угруповання постачальників нелегальної зброї
Правоохоронці викрили угруповання постачальників нелегальної зброї / ukr.media

Поліція спільно зі Службою безпеки України провели 50 обшуків у семи областях. В результаті правоохоронці викрили постачальників нелегальною зброєю, двох осіб затримали.

Правоохоронці вилучили автомати, пістолети та кілька тисяч набоїв.

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Наразі стало відомо, що зброю з-за кордону переробляли просто в майстернях і гаражах, а продавали її через Інтернет. Зокрема, автомати, боєприпаси і вибухівку клієнтам доставляли поштою або за допомогою експрес-доставки.

За злочинцями правоохоронці стежили впродовж усього року. Слідчі дії досі тривають.

До слова, в Києві правоохоронці викрили групу людей, які нелегально продавали вогнепальну зброю та боєприпаси, привезені з АТО.

Теги: Новини України Зброя Поліція СБУ контрабанда
Джерело: 24 канал
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