На фотографиях, которые попали в соцсети, талибы позируют на красочных лодках-лебедях с автоматами в руках.
Важно Строгое правление: талибы запретили девушкам учиться в школах
Точно неизвестно, когда именно были сделаны фотографии. Однако на них талибы выглядят счастливыми и улыбаются. Местом для водной прогулки они выбрали едва ли не самую красивую локацию Афганистана – национальный парк "Банд-э-Амир", который также известен как "Большой каньон".
Талибы развлекаются в национальном парке / Фото Mash
Ранее в национальном парке отдыхали местные, теперь – боевики / Фото Mash
Талибы на лодках-лебедях / Фото Mash
Стоит отметить, что подобные антиутопические фото боевиков начали появляться еще в середине августа. Именно тогда террористы зашли в столицу Афганистана город Кабул и захватили власть в стране. После этого в сети периодически появляются фотографии вооруженных мужчин в парках развлечений на аттракционах.
Эти видео и фото резко контрастируют с кадрами, на которых тысячи мирных жителей отчаянно пытаются покинуть разрушенную войной страну.
К теме Цепляются за шасси: люди выпадают из переполненных самолетов в аэропорту Кабула – видео 18+
Что происходит в Афганистане: последние новости
- Обострение в Афганистане произошло после того, как американские войска начали выходить из страны. Окончательный вывод войск запланирован на 11 сентября 2021 года. Это и развязало руки террористам.
- 15 августа они вошли в столицу страны – город Кабул. Президент Афганистана покинул свой народ на произвол судьбы и бежал из страны. Мол, чтобы "избежать кровопролития".
- Несмотря на то, что талибы якобы обещали не ограничивать их права и даже позволили работать и учиться, в стране растет уровень насилия.