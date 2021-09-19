На світлинах, які потрапили у соцмережі, таліби позують на барвистих човнах-лебедях з автоматами у руках.

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Точно невідомо, коли саме були зроблені світлини. Однак на них таліби виглядають щасливими та усміхненими. Місцем для водної прогулянки вони обрали чи не найгарнішу локацію Афганістану – національний парк "Банд-е-Амір", який також відомий як "Великий каньйон".



Таліби розважаються у національному парку / Фото Mash



Раніше у національному парку відпочивали місцеві, тепер – бойовики / Фото Mash



Таліби на човнах-лебедях / Фото Mash

Варто зазначити, що подібні антиутопічні фото бойовиків почали з'являтися ще у середині серпня. Саме тоді терористи зайшли у столицю Афганістану місто Кабул та захопили владу у країні. Після цього у мережі періодично з'являються світлини озброєних чоловіків у парках розваг на атракціонах.

Ці відео та фото різко контрастують з кадрами, на яких тисячі мирних жителів відчайдушно намагаються покинути зруйновану війною країну.

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