На світлинах, які потрапили у соцмережі, таліби позують на барвистих човнах-лебедях з автоматами у руках.
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Точно невідомо, коли саме були зроблені світлини. Однак на них таліби виглядають щасливими та усміхненими. Місцем для водної прогулянки вони обрали чи не найгарнішу локацію Афганістану – національний парк "Банд-е-Амір", який також відомий як "Великий каньйон".
Таліби розважаються у національному парку / Фото Mash
Раніше у національному парку відпочивали місцеві, тепер – бойовики / Фото Mash
Таліби на човнах-лебедях / Фото Mash
Варто зазначити, що подібні антиутопічні фото бойовиків почали з'являтися ще у середині серпня. Саме тоді терористи зайшли у столицю Афганістану місто Кабул та захопили владу у країні. Після цього у мережі періодично з'являються світлини озброєних чоловіків у парках розваг на атракціонах.
Ці відео та фото різко контрастують з кадрами, на яких тисячі мирних жителів відчайдушно намагаються покинути зруйновану війною країну.
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Що відбувається в Афганістані: останні новини
- Загострення в Афганістані сталося після того, як американські війська почали виходити з країни. Остаточне виведення військ заплановане на 11 вересня 2021 року. Це і розв'язало руки терористам.
- 15 серпня вони увійшли в столицю країни – місто Кабул. Президент Афганістану покинув свій народ напризволяще та втік з країни. Мовляв, аби "уникнути кровопролиття".
- Попри те, що таліби начебто обіцяли не обмежувати їхні права й навіть дозволили працювати та навчатись, у країні зростає рівень насильства.