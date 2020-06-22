В правительстве анонсировали автоматическое назначение пенсий: как это будет работать
Пенсионный фонд разработал и внедрил новую сервисную услугу для пенсионеров. Речь идет об автоматическом назначении пенсий.
С начала работы сервиса анкеты-заявления подали уже 356 будущих пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
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Как будет работать автоматическое назначение пенсии
- Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Это позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся данных, заблаговременно поданных будущими пенсионерами.
Для этого необходимо:
- заполнить атрибуты анкеты-заявления;
- добавить сканированные копии документов;
- подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.
В ближайшее время услуга будет доступна для пользователей веб-портала Пенсионного фонда, не имеющих КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).
Что известно об увеличении пенсий с 1 июля
В июле 2020 года планово вырастет прожиточный минимум, что влечет за собой повышение и минимальной пенсии и надбавки за стаж.
- Прожиточный минимум, как и было запланировано, с 1 июля вырастет с 2027 гривен до 2118 гривен.
- Размер минимальной пенсии по возрасту привязан к этому показателю, поэтому эта пенсия также станет больше.
- До 1 июля минимальная пенсия составляла 1638 гривен, после 1 июля она составит 1712 гривен. Следовательно, минимальную пенсию повысят на 74 гривны.
Какие еще виды пенсии вырастут
- Социальная пенсия. Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не наработавшие достаточно стажа для получения социальной выплаты, с 1 июля будут получать до 1712 гривен.
- Надбавка за стаж. Ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, составит 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривны, а с 1 июля будет 17,12).
Данные о средней пенсии по состоянию на январь 2020 года / инфографика 24 канала