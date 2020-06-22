Пенсионный фонд разработал и внедрил новую сервисную услугу для пенсионеров. Речь идет об автоматическом назначении пенсий.

С начала работы сервиса анкеты-заявления подали уже 356 будущих пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Кстати Лазебная не смогла объяснить, как государство будет гарантировать сохранность пенсий

Как будет работать автоматическое назначение пенсии

Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Это позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся данных, заблаговременно поданных будущими пенсионерами.

Для этого необходимо:

заполнить атрибуты анкеты-заявления;

добавить сканированные копии документов;

подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

В ближайшее время услуга будет доступна для пользователей веб-портала Пенсионного фонда, не имеющих КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

Что известно об увеличении пенсий с 1 июля

В июле 2020 года планово вырастет прожиточный минимум, что влечет за собой повышение и минимальной пенсии и надбавки за стаж.

Прожиточный минимум, как и было запланировано, с 1 июля вырастет с 2027 гривен до 2118 гривен.

Размер минимальной пенсии по возрасту привязан к этому показателю, поэтому эта пенсия также станет больше.

До 1 июля минимальная пенсия составляла 1638 гривен, после 1 июля она составит 1712 гривен. Следовательно, минимальную пенсию повысят на 74 гривны.

Какие еще виды пенсии вырастут

Социальная пенсия. Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не наработавшие достаточно стажа для получения социальной выплаты, с 1 июля будут получать до 1712 гривен.

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не наработавшие достаточно стажа для получения социальной выплаты, с 1 июля будут получать до 1712 гривен. Надбавка за стаж. Ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, составит 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривны, а с 1 июля будет 17,12).

Обратите внимание! Повышение пенсии с 1 июля – это не индексация, а ежегодное плановое повышение, которое зависит от роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума.



Данные о средней пенсии по состоянию на январь 2020 года / инфографика 24 канала