Пенсійний фонд розробив і впровадив нову сервісну послугу для пенсіонерів. Мовиться про автоматичне призначення пенсій.

З початку роботи сервісу анкети-заяви подали вже 356 майбутніх пенсіонерів. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

До речі Лазебна не змогла пояснити, як держава гарантуватиме збереження пенсій

Як працюватиме автоматичне призначення пенсії

Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Це дозволить призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами.

Для цього необхідно:

заповнити атрибути анкети-заяви;

додати скановані копії документів;

підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.

Найближчим часом послуга буде доступна для користувачів вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).

Що відомо про збільшення пенсій з 1 липня

У липні 2020 року планово зростає прожитковий мінімум, що тягне за собою підвищення і мінімальної пенсії, і надбавки за стаж.

Прожитковий мінімум, як і було заплановано, з 1 липня зросте з 2027 гривень до 2118 гривень.

Розмір мінімальної пенсії за віком прив'язаний до цього показника, тож ця пенсія також стане більшою.

До 1 липня мінімальна пенсія становила 1638, гривень, після 1 липня вона складатиме 1712 гривень. Отже, мінімальну пенсію підвищать на 74 гривні.

Які ще види пенсії зростуть

Соціальна пенсія . Українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати, з 1 липня отримуватимуть до 1712 гривень.

. Українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати, з 1 липня отримуватимуть до 1712 гривень. Надбавка за стаж. Щомісячна доплата для тих, хто має стаж у понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, становитиме 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 гривні, а з 1 липня буде 17,12).

Зверніть увагу! Підвищення пенсії з 1 липня – це не індексація, а щорічне планове підвищення, яке залежить від зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму.



Дані про середню пенсію станом на січень 2020 року / Інфографіка 24 каналу