Наразі немає чітких фінансових, економічних, соціальних аргументів, які б засвідчили, що в Україні треба вводити загальнообов'язкову накопичувальну систему пенсій.

Про це 24 каналу заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

Українці з острахом очікують на введення другого рівня пенсійної системи. І на це є багато причин. Перша і найголовніша – ризики втратити всі гроші. Оскільки при впровадженні другого рівня пенсійної системи передбачається внесення щомісячних обов'язкових відрахувань із зарплати до обраного платником сертифікованого недержавного пенсійного чи накопичувального фонду. Проте українці побоюються, що всі ці недержавні фонди можуть виявитись мильною бульбашкою, яка "лопне" в один момент.

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Адже навіть Міністр соціальної політики Марина Лазебна на ток-шоу на 112 каналі не змогла чітко пояснити – як саме захищатимуть ці гроші. Так, міністерка на запитання – що треба зробити аби кошти, які українці вноситимуть в недержавні фонди, накопичилися і примножилися сказала, що для цього формується система захисту. Та додала, що це держава має таке зобов’язання… Гарантувати, через відповідальність тих, хто це буде робити, вкладення цих коштів, захист цих коштів.

"Це правила гри. І тут уже, до речі, міністерство, таку соціальну функцію відіграє. Ми говоримо про те, що ми маємо розповісти суспільству, чому це потрібно. Але Міністерство фінансів, Міністерство економіки, регулятор, який є на ринку, вони мають створити умови для захищеності цих коштів. Ми над цим теж працюємо", – сказала Лазебна.

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Аналізуючи цей виступ економічний експерт Віктор Скаршевський зауважив, що міністерці не вдалось роз'яснити як саме забезпечать не лише накопичення, а й примноження пенсій. Адже в нас немає фондового ринку. Є лише два варіанти – депозити в банках та ОВДП. Все!

Знаєте, який найпростіший та найзрозуміліший аргумент, який був би щоб переконати всіх? Вона чи хтось мали б сказати – якщо ми введемо накопичувальний рівень, то пенсія, наприклад, зросте в двічі. Проте вона такого не сказала і правильно, бо це б не відповідало дійсності, – розповідає Скаршевський.

Експерт додає, що в цьому контексті немає якихось чітких аргументів (фінансових, економічних, соціальних), що треба вводити накопичувальний рівень і він вирішить проблему депопуляції для України. Адже накопичувальний рівень – це перерозподіл грошей, а не створення нових доходів.