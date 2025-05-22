Вражеский дрон попал в бронированную машину снайперов из подразделения "Помста" 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Защитники уцелели, а машина получила повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.

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Броня спасла жизнь

Российский FPV-дрон на оптоволокне влетел в машину снайперов на Харьковщине. Удар пришелся по корпусу машины. Бронированная защита спасла всех пограничников.

Единственное, что немного покалечили наш автомобиль и пробили бак: почти вся солярка вытекла, но к месту нашей дислокации мы доехали,

– отмечает военный.

Военные показали, в каком состоянии сейчас их машина: смотрите видео

В чем особенность таких дронов

Эксперты отмечают, что особенность дронов на оптоволокне заключается в том, что РЭБ на них не действуют. То есть, они продолжают полет без радиосвязи. Наши защитники борются с такими дронами с помощью ружей. Сейчас это самый популярный метод.

Россия все чаще обстреливает приграничные населенные пункты такими БпЛА. Больше всего ударов фиксируется в Сумской и Харьковской областях. Немного реже – на Черниговщине.

Ранее сообщалось, что СБУ с помощью дронов уничтожила российскую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море, известных как "вышки Бойко".