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      Автомобиль Ахметова и сожительница на миллион долларов: какие доходы не задекларировал Вилкул

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      Автомобиль Ахметова и сожительница на миллион долларов: какие доходы не задекларировал Вилкул
      Автомобиль Ахметова и сожительница на миллион долларов: какие доходы не задекларировал Вилкул / 24 канал

      Народный депутат и кандидат в президенты Александр Вилкул не внес в декларацию пользование автомобилем компании Ахметова, дом бывшей тещи и гражданскую жену, которая владеет имуществом стоимостью около миллиона долларов.

      В январе 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело по подозрению народного депутата Вилкула в недостоверном декларировании, говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

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      Вилкул пользуется 380-метровым домом в Козине, записанным на его бывшую тещу Марию Кондратюк. Приобрела она его в 2006 году, когда зять впервые избрался в парламент.

      Будинок Вілкула

      Дом Вилкула

      Также на бывшую тещу депутата оформленные автомобиль Lexus GX 460 и два байка Honda GL 1800 и Harley Davidson FLSTFB. Именно за рулем этого Harley в 2013 году Вилкул приезжал на музыкальный фестиваль "The Best City" в Днепре.

      Кроме тещиных мотоциклов, в пользовании Александра Вилкула был замечен Range Rover, записанный на ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", бенефициаром которого является Ринат Ахметов. Именно этому олигарху приписывают финансирование "Оппозиционного блока".

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      По версии НАБУ, Вилкул не вносит в декларацию свою гражданскую жену.

      Зовут вероятную сожительницу Вилкула Мария Ляшенко. Как выяснили сыщики, в 2014-2017 годах они регулярно совершали совместные поездки за границу, в частности на ее автомобиле Range Rover. К тому же, управлял им сам Александр Вилкул. В своем комментарии Bihus.Info депутат признал, что действительно знаком с этой женщиной, но факт отношений отрицает.

      Марія Ляшенко
      Мария Ляшенко

      Кроме Range Rover, 30-летняя Мария Ляшенко обладает еще одним внедорожником Jeep Grand Cherokee. Также на нее оформлены два дома в элитном коттеджном городке "Золотые ключи" вблизи Днепра площадью 119 и 241 квадратных метров. Общая стоимость всего этого имущества составляет около полумиллиона долларов.

      ЖК
      ЖК "Золотые ключи"

      А летом 2018 года Мария Ляшенко приобрела квартиру в центре столицы – по улице Старонаводницкой. Цены на подобные квартиры в зависимости от ремонта колеблются в пределах от 400 до 600 тысяч долларов.

      В конце декабря 2018 года НАБУ закрыло дело по подозрению нардепа в декларировании недостоверной информации за отсутствием состава преступления. Однако в начале февраля расследование было возобновлено Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

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      Теги: Новости Украины Деньги Расследования Александр Вилкул е-декларирование Елитная недвижемость Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Авто
      Источник: 24 канал
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