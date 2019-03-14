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      Автомобіль Ахметова та співмешканка на мільйон доларів: які статки не задекларував Вілкул

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      Автомобіль Ахметова та співмешканка на мільйон доларів: які статки не задекларував Вілкул
      Автомобіль Ахметова та співмешканка на мільйон доларів: які статки не задекларував Вілкул / 24 канал

      Народний депутат і кандидат у президенти Олександр Вілкул не вніс у декларацію користування автомобілем компанії Ахметова, будинок колишньої тещі та цивільну дружину, яка володіє майном вартістю близько мільйона доларів.

      У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу за підозрою народного депутата Вілкула у недостовірному декларуванні, йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info.

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      Вілкул користується 380-метровим будинком у Козині, записаним на його колишню тещу Марію Кондратюк. Придбала вона його у 2006 році, коли зять вперше обрався до парламенту.

      Будинок Вілкула
      Будинок Вілкула

      Також на колишню тещу депутата оформлені автомобіль Lexus GX 460 і два байки Honda GL 1800 і Harley Davidson FLSTFB. Саме за кермом цього Harley у 2013 році Вілкул приїжджав на музичний фестиваль "The Best City" у Дніпрі.

      Окрім тещиних мотоциклів, у користуванні Олександра Вілкула був помічений Range Rover, записаний на ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціаром якого є Рінат Ахметов. Саме цьому олігарху приписують фінансування "Опозиційного блоку".

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      За версією НАБУ, Вілкул не вносить у декларацію свою цивільну дружину.

      Звати імовірну співмешканку Вілкула Марія Ляшенко. Як з’ясували детективи, у 2014-2017 роках вони регулярно здійснювали спільні поїздки за кордон, зокрема на її автомобілі Range Rover. До того ж, кермував ним сам Олександр Вілкул. У своєму коментарі Bihus.Info депутат визнав, що дійсно знайомий з цією жінкою, але факт стосунків заперечує.

      Марія Ляшенко
      Марія Ляшенко

      Окрім Range Rover, 30-річна Марія Ляшенко володіє ще одним позашляховиком Jeep Grand Cherokee. Також на неї оформлені два будинки у елітному котеджному містечку "Золоті ключі" поблизу Дніпра площею 119 і 241 квадратних метрів. Загальна вартість усього цього майна складає близько півмільйона доларів.

      ЖК
      ЖК "Золоті ключі"

      А влітку 2018 року Марія Ляшенко придбала квартиру у центрі столиці – по вулиці Старонаводницькій. Ціни на подібні помешкання залежно від ремонту коливаються в межах від 400 до 600 тисяч доларів.

      Наприкінці грудня 2018 року НАБУ закрило справу за підозрою нардепа у декларуванні недостовірної інформації за відсутністю складу злочину. Проте на початку лютого розслідування було поновлене Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

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      Теги: Новини України Гроші Олександр Вілкул Розслідування Авто Новини нерухомості України Новини нерухомості Елітна нерухомість е-декларування
      Джерело: 24 канал
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