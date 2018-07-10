Автомобиль полиции попал в тройное ДТП в Киеве: есть пострадавшие

Около полуночи на 10 июля в Киеве на проспекте Гагарина столкнулись полицейский автомобиль Toyota Prius, мотоцикл Suzuki и легковушка Nissan Teana.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Читайте также: На Одесской трассе легковушка влетела в бригаду дорожных работников: есть погибший

По предварительной информации, все три участника аварии двигались в сторону Дарницкого площади по проспекту Гагарина.

"Полицейские ехали в крайней левой полосе, мотоциклист пытался проехать между Prius'ом и отбойником. Не рассчитав расстояние, он зацепил заднюю часть Toyota и его начало бросать по дороге. После этого произошло еще одно столкновение мотоцикла с Nissan'ом", – отмечают журналисты.

Добавим, что в результате инцидента пострадал мотоциклист, который был госпитализирован. Что касается других пострадавших, информации нет.

Кроме медиков, на месте также работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Напомним, в начале июня на автодороге Кудырявцы – Новый Милятин Бугского района Львовской области старший сержант полиции насмерть сбила велосипедистку.