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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Автомобиль полиции попал в тройное ДТП в Киеве: есть пострадавшие

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В Киеве автомобиль патрульных стал участником тройного ДТП
В Киеве автомобиль патрульных стал участником тройного ДТП / dtp.kiev.ua

Около полуночи на 10 июля в Киеве на проспекте Гагарина столкнулись полицейский автомобиль Toyota Prius, мотоцикл Suzuki и легковушка Nissan Teana.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, все три участника аварии двигались в сторону Дарницкого площади по проспекту Гагарина.

"Полицейские ехали в крайней левой полосе, мотоциклист пытался проехать между Prius'ом и отбойником. Не рассчитав расстояние, он зацепил заднюю часть Toyota и его начало бросать по дороге. После этого произошло еще одно столкновение мотоцикла с Nissan'ом", – отмечают журналисты.

Добавим, что в результате инцидента пострадал мотоциклист, который был госпитализирован. Что касается других пострадавших, информации нет.

Кроме медиков, на месте также работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Напомним, в начале июня на автодороге Кудырявцы – Новый Милятин Бугского района Львовской области старший сержант полиции насмерть сбила велосипедистку.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Аварии и ДТП ДТП с участием полиции Новости Киева
Источник: 24 Канал
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