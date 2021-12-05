Он который пройдет по дну Балтийского моря между немецким островом Фемарн и датским Лолан. Накануне уже был заложен первый камень будущего тоннеля.

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Когда должен возникнуть тоннель

Закончить же его планируют в 2029 году. Общая стоимость проекта составляет более 7 миллиардов евро.

Интересно, что изначально соединить две страны планировали 19-километровым вантовым мостом. После долгих размышлений, проектировщики пришли к выводу, что именно тоннель будет более безопасным, а стоить будет ровно столько же.

Причем это решение было принято еще в 2010 году. С того времени шли долгие бюрократические приготовления.

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Каким будет тоннель

Конструкция будет состоять из почти сотни отдельных бетонных секций длиной 217 метров. Каждая секция весом 73 тысячи тонн.

Их уложат на глубине в 40 метров. Интересно, что тоннель будет иметь в себе две железнодорожные ветки и четырёхголосную автомагистраль.

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По тоннелю каждый час будут идти один пассажирский и два грузовых поезда. Автомобили смогут двигаться по-подводному автобану со скоростью 110 километров в час.

Это сократит время в пути между странами с 45 минут на пароме до десяти минут на машине и семи минут по железной дороге. Поэтому вскоре Дания и Германия станут еще ближе друг к другу.