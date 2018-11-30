Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с укачиванием пассажиров

По статистике, есть более 70% людей, у которых поездка в авто на крутых поворотах, бездорожье или просто во время длительного путешествия может вызвать тошноту.

Чаще всего неприятные симптомы возникают, если не следить за дорогой.

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В будущем проблема укачивания может быть решена раз и навсегда. Британцы из Jaguar Land Rover работают над технологией, которая будет собирать биометрические данные о пассажирах и выставлять оптимальные настройки различных систем беспилотного автомобиля.



Jaguar Land Rover

Исследователи проехали около 25 тысяч километров, отслеживая и анализируя с помощью биометрических сенсоров эффекты, обусловленные различным поведением пассажиров в авто.

На основе этих данных разработчики вычислили так называемый "индекс здоровья" и составили спасительный для таких случаев алгоритм: компьютер автоматически определяет склонность к укачиванию и настраивает соответствующим образом шасси, климат-контроль, положение кресел – все для максимального комфорта пассажиров.