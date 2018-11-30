Автомобілі Jaguar Land Rover боротимуться із захитуванням пасажирів

За статистикою, є понад 70 % людей, у яких поїздка в авто на крутих поворотах, бездоріжжі чи просто під час тривалої подорожі може викликати нудот.

Найчастіше неприємні симптоми виникають, якщо не стежити за дорогою.

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У майбутньому проблема захитування може бути вирішена раз і назавжди. Британці з Jaguar Land Rover працюють над технологією, яка збиратиме біометричні дані про пасажирів і виставлятиме оптимальні налаштування різних систем безпілотного автомобіля.



Jaguar Land Rover

Дослідники проїхали близько 25 тисяч кілометрів, відстежуючи та аналізуючи за допомогою біометричних сенсорів ефекти, зумовлені різною поведінкою пасажирів в авто.

На основі цих даних розробники вирахували так званий "індекс здоров'я" та склали рятівний для таких випадків алгоритм: комп'ютер автоматично визначає схильність до захитування й налаштовує відповідним чином шасі́, клімат-контролю, положення крісел, – усе для максимального комфорту пасажирів.

