Автомобілі Jaguar Land Rover боротимуться із захитуванням пасажирів
За статистикою, є понад 70 % людей, у яких поїздка в авто на крутих поворотах, бездоріжжі чи просто під час тривалої подорожі може викликати нудот.
Найчастіше неприємні симптоми виникають, якщо не стежити за дорогою.
Читайте також: Нідерландська пара відправиться на машині на сонячних батареях на Південний полюс
У майбутньому проблема захитування може бути вирішена раз і назавжди. Британці з Jaguar Land Rover працюють над технологією, яка збиратиме біометричні дані про пасажирів і виставлятиме оптимальні налаштування різних систем безпілотного автомобіля.
Jaguar Land Rover
Дослідники проїхали близько 25 тисяч кілометрів, відстежуючи та аналізуючи за допомогою біометричних сенсорів ефекти, зумовлені різною поведінкою пасажирів в авто.
На основі цих даних розробники вирахували так званий "індекс здоров'я" та склали рятівний для таких випадків алгоритм: комп'ютер автоматично визначає схильність до захитування й налаштовує відповідним чином шасі́, клімат-контролю, положення крісел, – усе для максимального комфорту пасажирів.
Вибір редакції
-
Німеччина створила стратегію для досягнення миру в Україні: що пропонуютьсьогодні , 13:08
-
Заборона в’їзду в Україну громадянам РФ: скількох росіян не впустили у країну за першу добусьогодні , 11:57
-
Міністр закордонних справ Польщі вручив сім'ї Олега Сенцова нагороду "За людську гідність"сьогодні , 11:09