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      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Автомобілі Jaguar Land Rover боротимуться із захитуванням пасажирів

      Автотехнології 317 Читать новость на русском

      За статистикою, є понад 70 % людей, у яких поїздка в авто на крутих поворотах, бездоріжжі чи просто під час тривалої подорожі може викликати нудот.

      Найчастіше неприємні симптоми виникають, якщо не стежити за дорогою.

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      У майбутньому проблема захитування може бути вирішена раз і назавжди. Британці з Jaguar Land Rover працюють над технологією, яка збиратиме біометричні дані про пасажирів і виставлятиме оптимальні налаштування різних систем безпілотного автомобіля.

      Jaguar Land Rover
      Jaguar Land Rover

      Дослідники проїхали близько 25 тисяч кілометрів, відстежуючи та аналізуючи за допомогою біометричних сенсорів ефекти, зумовлені різною поведінкою пасажирів в авто.

      На основі цих даних розробники вирахували так званий "індекс здоров'я" та склали рятівний для таких випадків алгоритм: комп'ютер автоматично визначає схильність до захитування й налаштовує відповідним чином шасі́, клімат-контролю, положення крісел, – усе для максимального комфорту пасажирів.
       

      Теги: Автотехнології Авто
      Джерело: 24 канал
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