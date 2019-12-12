Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах из-за снега
Автодороги госзначения утром 12 декабря в большинстве областей Украины мокрые, на перевалах снег. В частности, на Львовщине толщина снега достигает 20 сантиметров.
Проезд по дорогам обеспечен, однако водителям все же советуют быть осторожными из-за снега.
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По состоянию на утро четверга осадки в виде слабого снега с дождем были зафиксированы в Волынской и Львовской областях. В Ровненской и Ивано-Франковской областях – местами дождь, сообщили в Укравтодоре.
На остальной территории страны наблюдается туман.
На дорогах государственного значения в западных областях проезжую часть очистили от снега и обработали противогололедными материалами.
Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторы в движении не зафиксированы.