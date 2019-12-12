11:14
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах из-за снега

      96 Читати новину українською
      Ситуация на дорогах Украины 12 декабря / kharkivoda.gov.ua

      Автодороги госзначения утром 12 декабря в большинстве областей Украины мокрые, на перевалах снег. В частности, на Львовщине толщина снега достигает 20 сантиметров.

      Проезд по дорогам обеспечен, однако водителям все же советуют быть осторожными из-за снега.

      Узнайте, какой будет погода на Новый год

      По состоянию на утро четверга осадки в виде слабого снега с дождем были зафиксированы в Волынской и Львовской областях. В Ровненской и Ивано-Франковской областях – местами дождь, сообщили в Укравтодоре.

      На остальной территории страны наблюдается туман.

      На дорогах государственного значения в западных областях проезжую часть очистили от снега и обработали противогололедными материалами.

      Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторы в движении не зафиксированы.

      Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
      сегодня
      8263
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Дороги Снег в Украине Непогода в Украине Погода Укравтодор Транспорт Авто
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:08 Аритмия: почему сердце бьется неправильно, когда это опасно и что с этим делать
      Все про здоров'я 219368
      сегодня , 09:34 Итоги 2019 года: самые обсуждаемые свадьбы звезд
      Анастасія Манюхіна 162
      9 декабря , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      85
      сегодня , 08:41 "Дискриминирует" русскоязычных: кто хочет отменить закон о языке
      Ярослав Голобородько 385
      сегодня , 08:40 "Україногейт": за справу взявся старий ворог Трампа
      Борис Немировський 634
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук